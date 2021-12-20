Посол України в Молдові розповів про сильний вплив російської пропаганди на території республіки

18:20 10 грудень Київ, Україна

Російська пропаганда підбурює громадську думку у Молдові у контексті посилення військової напруги на українських кордонах. Про це заявив повноважний та надзвичайний посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

«У Молдові російська пропаганда працює дуже потужно та намагається вирішувати свої завдання. Зрозуміло, що оскільки Україна для Кишинева є важливим сусідом та партнером, українська тематика є однією з цілей російської пропагандистської машини у Молдові», – зазначив Шевченко, коментуючи трансляцію пропагандистського фільму «Ополченочка», яку організувало російське посольство у Молдові.

В українському дипломатичному представництві зазначили, що підбурювання ворожнечі до України здійснюється у контексті наростання військової присутності на українському кордоні.

«Вилучення таких зразків пропагандистського «мистецтва» я пов'язую з необхідністю підготовки громадської думки та виправдання в його очах можливого відновлення бойових дій на сході або на півдні нашої держави. Я не хочу переказувати в деталях цей фільм, але там є елементи, які намагаються обґрунтувати, що війна проти нашої держави є «справедливим актом» з боку «трактористів та шахтарів», а насправді – з боку Російської Федерації», – пояснив Шевченко.

Як повідомив дипломат, українське представництво напередодні повідомляло молдовське МЗС про можливі провокації з боку Кремля.

«Я обговорював це питання з нашими молдавськими партнерами, вони висловили щире співчуття. За їхніми словами, вони, заздалегідь отримавши інформацію про можливість такого заходу, попереджали всіх учасників ринку та рекомендували утриматись від такого кроку», – розповів дипломат.

Посол додав, що молдавська сторона, у свою чергу, вжила всіх можливих заходів.

«... Зокрема, вони звернули увагу, що цей культурний центр, у приміщенні якого це демонструвалося, має певний статус і діє на підставі певної міжурядової угоди 1998 року між Молдавією та Російською Федерацією, а керівництво центру має дипломатичний статус...», – пояснив посол.

Зазначимо, що російське дипломатичне представництво у Молдові провело у Кишиневі показ пропагандистського фільму «Ополченочка».