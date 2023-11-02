Посол США: Україна відкрита для моніторингу американської допомоги

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк наголосила на неймовірній відкритості України у питанні моніторингу американської допомоги.
В інтерв'ю Fox News, американська дипломатка наголосила, що агресія росії дійсно змінила ставлення суспільства до корупції, яке її не терпить. Брінк зазначила, що це позитивна зміна.
Брінк також наголосила, що президент Володимир Зеленський, уряд та парламент України роблять багато дій для боротьби з корупцією, включаючи розслідування діяльності високопосадовців та членів парламенту.
У контексті контролю за американською допомогою посол США наголосила, що це для неї найвищий пріоритет, і вона ставиться до цього питання дуже серйозно. Вона також уточнила, що третина співробітників посольства займається моніторингом допомоги, і в Україні діє Офіс головного контролера допомоги.
Брінк наголосила, що американська допомога використовувалася суворо за призначенням, і жодна одиниця озброєння, гуманітарної допомоги чи бюджетної підтримки не була використана інакше. Вона зазначила, що американські представники стежать за цим уважно, але також наголосила, що українці виявили неймовірну відкритість у питаннях безпеки та допомоги.
В інтерв'ю Fox News, американська дипломатка наголосила, що агресія росії дійсно змінила ставлення суспільства до корупції, яке її не терпить. Брінк зазначила, що це позитивна зміна.
Брінк також наголосила, що президент Володимир Зеленський, уряд та парламент України роблять багато дій для боротьби з корупцією, включаючи розслідування діяльності високопосадовців та членів парламенту.
У контексті контролю за американською допомогою посол США наголосила, що це для неї найвищий пріоритет, і вона ставиться до цього питання дуже серйозно. Вона також уточнила, що третина співробітників посольства займається моніторингом допомоги, і в Україні діє Офіс головного контролера допомоги.
Брінк наголосила, що американська допомога використовувалася суворо за призначенням, і жодна одиниця озброєння, гуманітарної допомоги чи бюджетної підтримки не була використана інакше. Вона зазначила, що американські представники стежать за цим уважно, але також наголосила, що українці виявили неймовірну відкритість у питаннях безпеки та допомоги.
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