Посол запропонував новому уряду Німеччини запровадити "світлофорні санкції" проти Росії

08:54 25 листопад Київ, Україна

Посол України у ФРН Андрій Мельник вітає зобов'язання щодо України, записані в Коаліційній угоді Соціал-демократичної, Вільної демократичної та «Зеленої» партій Німеччини, і закликає новий уряд застосувати санкції проти Росії, щоб змусити її припинити погрожувати Україні.

«Вже сам собою той факт, що тема України посіла важливе місце на сторінках Коаліційної угоди нового уряду Німеччини, справді потужний сигнал підтримки та солідарності з українським народом», - заявив Мельник.

Він назвав вкрай важливим те, що "світлофорна коаліція" висловлює рішучий намір добиватися деокупації Кримського півострова та захоплених Москвою територій на сході України. Такі жорсткі меседжі на адресу Кремля, зазначив дипломат, справді надихають.



Водночас, додав він, у Києві очікують, що «за цими безкомпромісними словами одразу підуть дуже конкретні практичні кроки», щоб справді змусити Росію забратися як із Криму, так і з Донбасу. Необхідно негайно відновити повноцінну роботу Нормандського формату і негайно провести Берлінський саміт за участю нового канцлера Олафа Шольца, зауважив глава дипмісії.

«У разі ж, якщо РФ і надалі «брикатиметься» і продовжуватиме безкарно брязкати зброєю вздовж українських кордонів, Німеччина має виступити ініціатором нового масштабного пакета «світлофорних» санкцій проти Москви, щоб охолодити гарячі російські голови та змусити Кремль повернутися за стіл переговорів», – заявив Мельник.

Посол зазначив, що Київ також розраховує на нову якість політики ФРН із метою реінтеграції Криму. Він закликав майбутній німецький уряд підготувати чітку покрокову дорожню карту деокупації українського півострова, а також взяти на себе роль лідера у реалізації Кримської платформи.