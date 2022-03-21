Посол Китаю заявив, що НАТО не слід розширюватися на схід

У своєму виступі в суботу заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен розкритикував санкції Заходу, що далеко йдуть, запроваджені проти Росії після її вторгнення в Україну, і сказав, що корінна причина війни в Україні «криється в менталітеті часів холодної війни та силової політики».
Повторюючи думку Кремля, китайський політик сказав, що якщо «розширення НАТО піде далі, воно буде наближатися до «окраїн Москви», де ракета може вразити Кремль протягом семи-восьми хвилин».
«Заштовхування великої країни, особливо ядерної держави, в кут, спричинить наслідки, надто жахливі, щоб їх можна було навіть уявити», — сказав він.
Він висловив розуміння позиції президента Росії Володимира Путіна, що часто повторюється, заявивши, що НАТО мало розпастись і «піти в історію разом з Варшавським договором».
"Але замість того, щоб розпастися, НАТО продовжувало зміцнюватися і розширюватися, а також здійснювало військове втручання в таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - сказав він. «Можна було цілком передбачити наслідки цього шляху. Криза в Україні – суворе попередження».
Він сказав, що голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із президентом США Джо Байденом у п'ятницю закликав сторони в Україні продемонструвати «політичну волю та продовжувати діалог та переговори». США та НАТО також мають вести діалог з Росією, щоб вирішити суть української кризи та послабити побоювання щодо безпеки як Росії, так і України».
Повторюючи думку Кремля, китайський політик сказав, що якщо «розширення НАТО піде далі, воно буде наближатися до «окраїн Москви», де ракета може вразити Кремль протягом семи-восьми хвилин».
«Заштовхування великої країни, особливо ядерної держави, в кут, спричинить наслідки, надто жахливі, щоб їх можна було навіть уявити», — сказав він.
Він висловив розуміння позиції президента Росії Володимира Путіна, що часто повторюється, заявивши, що НАТО мало розпастись і «піти в історію разом з Варшавським договором».
"Але замість того, щоб розпастися, НАТО продовжувало зміцнюватися і розширюватися, а також здійснювало військове втручання в таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - сказав він. «Можна було цілком передбачити наслідки цього шляху. Криза в Україні – суворе попередження».
Він сказав, що голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із президентом США Джо Байденом у п'ятницю закликав сторони в Україні продемонструвати «політичну волю та продовжувати діалог та переговори». США та НАТО також мають вести діалог з Росією, щоб вирішити суть української кризи та послабити побоювання щодо безпеки як Росії, так і України».
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