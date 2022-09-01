Посол ЄС: Україна швидко прогресує у боротьбі з корупцією

12:20 24 серпня Київ, Україна

Україна швидко просувається у реформі судової системи та боротьбі з корупцією.

Про це сказав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"У сфері боротьби з корупцією та втілення судової реформи українська влада просувається швидко. Ви нарешті призначили голову антикорупційної прокуратури. Цю рекомендацію виконано", - сказав Маасікас.



Посол зазначив, що Посол зазначив, що процес відбору нового голови НАБУ також готовий до запуску та є позитивний розвиток у пошуку нового керівника агентства щодо повернення активів.

"У Вищу раду правосуддя призначено Маселка та Мороз - високоповажні юристи, яких поважає дуже активна та прискіплива українська антикорупційна спільнота. Це дуже позитивна подія. Ви знаєте, що корупційний імідж був однією із проблем, які Україна має подолати. І я дуже радий, що у цій сфері є швидкий прогрес", - сказав Маасікас.



Посол також пояснив, що Єврокомісія до початку переговорів про вступ має оцінити прогрес України у роботі з семи пріоритетних сфер реформ, які супроводжували рішення щодо надання статусу кандидата у червні.