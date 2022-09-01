Посол ЄС привітав українців із Днем Незалежності
12:10 24 серпня Київ, Україна
Посол зазначив, що ця річниця – надзвичайна, водночас радісна та трагічна.
"Це день свята. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом пів року жорстокого повномасштабного вторгнення росії та 8 років агресії
. Але, як і щодня зараз, це також день скорботи за загиблими, постраждалими і жертвами російських звірств, разом з тими, хто втратив своїх близьких та свої будинки.
Це перший день незалежності, коли Україна вже стала країною-кандидатом на членство у ЄС. Європа святкує разом з вами та Європа сумує разом з вами", – зазначив Маасікас.
Він нагадав, як Євросоюз реальними діями допомагає Україні - підтримуючи постраждалих від війни, наданням життєво важливих послуг та збереженням нормального життя в Україні, підтримуючи реформи, необхідні для вступу України до ЄС, надавши українцям можливість тимчасово жити та працювати в країнах ЄС, надаючи допомогу для української армії на мільярди євро.
"Євросоюз продовжить підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією, під час відновлення та на вашому шляху до ЄС. Тому що ми – одна родина. Ми поділяємо спільні цінності і хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми Європа. Слава Україні!» - робить висновок Матті Маасікас.
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