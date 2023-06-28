Посли країн «Великої сімки» закликали ВР прийняти закон про СБУ без внесення правок

20:44 05 жовтня Київ, Україна

Посли G7 закликали Верховну Раду якомога швидше прийняти закон про Службу безпеки України без додаткових поправок.
 
Про це повідомляється в Твіттері британського головування в групі послів G7.
«Посли G7 ще раз підкреслюють важливість якнайшвидшого прийняття Верховною Радою закону про СБУ без внесення подальших правок», - йдеться в повідомленні.
На думку послів країн «Великої сімки», якщо законопроєкт у нинішній редакції буде успішно реалізований, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприятиме зміцненню безпеки і процвітання.
 
Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня 2021 прийняла в першому читанні проєкт закону № 3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.

У той самий час до другого читання законопроєкту про реформу СБУ народні депутати подали понад 2,5 тис. поправок.
 