Посли країн «Великої сімки» закликали ВР прийняти закон про СБУ без внесення правок

Посли G7 закликали Верховну Раду якомога швидше прийняти закон про Службу безпеки України без додаткових поправок.
Про це повідомляється в Твіттері британського головування в групі послів G7.
На думку послів країн «Великої сімки», якщо законопроєкт у нинішній редакції буде успішно реалізований, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприятиме зміцненню безпеки і процвітання.
Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня 2021 прийняла в першому читанні проєкт закону № 3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.
У той самий час до другого читання законопроєкту про реформу СБУ народні депутати подали понад 2,5 тис. поправок.
У той самий час до другого читання законопроєкту про реформу СБУ народні депутати подали понад 2,5 тис. поправок.
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