Посли країн "Великої сімки" та міжнародні експерти підтримали законопроєкт про СБУ

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Про це в понеділок, 7 червня, говориться на сторінці британського головування в групі послів G7 в Twitter, а також в повідомленні пресслужби Консультативної місії ЄС (EUAM). Міжнародна експертна група, що складається з представників ЄС, НАТО і США, а також посли країн "Великої сімки" (G7) підтримали законопроєкт про реформу СБУ Про це в понеділок, 7 червня, говориться на сторінці британського головування в групі послів G7 в Twitter, а також в повідомленні пресслужби Консультативної місії ЄС (EUAM).



"Якщо законопроєкт буде прийнятий і в повній мірі реалізований, він стане надійним фундаментом для системного і ґрунтовного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів і найкращих практик", - йдеться в заяві EUAM.



Експертна група відзначає, що законопроєкт передбачає поетапне повне позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування, істотне скорочення штату і демілітаризацію Служби, відсторонення її від розслідувань економічних злочинів, а також посилення механізмів нагляду.



Відзначається, що при комплексній реалізації реформи Служба безпеки стане більш ефективною, результативною і підзвітною, а також більш здатною протистояти загрозам безпеки України.



У свою чергу, посли G7 заявляють, що законопроєкт передбачає міцну основу для справжньої реформи, відмову від повноважень досудового слідства, скорочення штату і демілітаризацію.



"Його набуття чинності стане великим кроком вперед в перетворенні СБУ на сучасне контррозвідувальне агентство, яке працює відповідно до кращих міжнародних практик", - наголошується в повідомленні послів.



Представники Великої сімки, а також міжнародна консультаційна група закликають нардепів невідкладно прийняти законопроєкт, називаючи цей крок важливим на шляху наближення України до принципів НАТО і ЄС.