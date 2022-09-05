Посли США та Євросоюзу в росії оголосили про звільнення з посад

15:56 05 вересня Київ, Україна

Посли США та Євросоюзу в росії Джон Салліван та Маркус Едерер синхронно оголосили про звільнення зі своїх постів та залишили москву.

Маркус Едерер, який представляв ЄС та рф з 2017 року, а раніше, на початку 1990-х працював у посольстві Німеччини в СРСР і рфй, залишив свою посаду 1 вересня.

"Я зробив усе, що міг", - сказав Едерер.

За словами Едерера, російсько-європейські відносини пішли під укіс після анексії Криму, але він намагався стабілізувати ситуацію на посаді посла, яку обіймав 5 років.



Ці зусилля, втім, виявилися марними: уряд росії оголосив «недружніми» більшість країн ЄС, обмеживши роботу посольств і де-факто блокуючи видачу віз. Коли ж розпочалося вторгнення в Україну, це «стерло практично все, що можна було називати» відносинами між росією та ЄС, констатував Едерер.



Через 3 дні після припинення його повноважень стало відомо про від'їзд з росії посла США. Салліван, який очолював американську дипмісію з 2019 року, завершив роботу і 4 вересня залишив москву, повідомило посольство в неділю.



У минулому головний юрисконсульт Пентагону, який став заступником голови Держдепу при адміністрації Дональда Трампа, Салліван завершує «40-річну кар'єру на державній службі, протягом якої він працював за 5 президентів США», повідомили в посольстві.

Примітно, що у своєму останньому перед від'їздом інтерв'ю Салліван заявив, що посольство США в рф може припинити свою роботу.. В адміністрації США йти таким шляхом не хочуть, але росія вже неодноразово загрожувала Америці розривом дипвідносин.