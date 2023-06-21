Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії

17:58 21 червня Київ, Україна

Посли Європейського Союзу сьогодні, 21 червня, узгодили новий, одинадцятий, пакет санкцій проти російської федерації, про це повідомило шведське головування у Раді ЄС.

"Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та індивідуальним лістингам", - йдеться у повідомленні.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. У пакеті включаються заходи, що призводять до змінних змін circumvention and individual listings. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітала рішення про новий пакет обмежень.

"Він (санкційний пакет — ред.) завдасть ще одного удару по військовій машині путіна, посиливши експортні обмеження проти підтримуючих кремль організацій. Наш інструмент боротьби з обходом не дозволить росії отримати до рук підсанкційні товари", - написала вона у Twitter.