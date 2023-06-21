Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії

Посли Європейського Союзу сьогодні, 21 червня, узгодили новий, одинадцятий, пакет санкцій проти російської федерації, про це повідомило шведське головування у Раді ЄС.
#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. У пакеті включаються заходи, що призводять до змінних змін circumvention and individual listings.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітала рішення про новий пакет обмежень.
I welcome the political agreement on our 11th sanctions package.— Урсула фон дер Ляєн (@vonderleyen) 21 червня 2023 р.
Це завдасть додаткового удару по військовій машині Путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, які підтримують Кремль.
Наш інструмент боротьби з обходом не дасть Росії отримати в руки… https://t.co/MlQlxNzNeR
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