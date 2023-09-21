Посли "Великої сімки" вітали поновлення е-декларування в Україні

Посли країн "Групи семи" (G7) вітали відновлення системи електронного декларування в Україні, йдеться у повідомленні у соцмережі Х (колишній Твіттер) Групи підтримки послів G7 в Україні.

Що відомо про декларування під час війни

Електронне декларування – один із важливих кроків антикорупційної реформи України після Революції Гідності.



У перші тижні повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року обов'язкове подання декларацій було припинено..



30 січня 2023 року посли країн G7 та ЄС виступили за якнайшвидше прийняття в Україні Державної антикорупційної програми та поновлення е-декларування та фінансової звітності політичних партій.



5 вересня Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, проте не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій.



6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.



12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про поновлення електронного декларування та закликав нардепів якнайшвидше проголосувати за відкриття реєстру декларацій.