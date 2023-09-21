Посли "Великої сімки" вітали поновлення е-декларування в Україні

Посли країн "Групи семи" (G7) вітали відновлення системи електронного декларування в Україні, йдеться у повідомленні у соцмережі Х (колишній Твіттер) Групи підтримки послів G7 в Україні.
G7 Ambassadors welcome adoption of legislation reinstating the asset declaration system. У додатку, це є надійним, що механізми, які мають окремі особи на рахунок для свідомості своїх роздумів, не weakened.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 20, 2023
Верховна Рада напередодні схвалила законопроєкт про електронне декларування із правкою президента Володимира Зеленського про відкриття реєстру декларацій. Документ підтримав 341 парламентарій.
Що відомо про декларування під час війни
Електронне декларування – один із важливих кроків антикорупційної реформи України після Революції Гідності.
У перші тижні повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року обов'язкове подання декларацій було припинено..
30 січня 2023 року посли країн G7 та ЄС виступили за якнайшвидше прийняття в Україні Державної антикорупційної програми та поновлення е-декларування та фінансової звітності політичних партій.
5 вересня Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, проте не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій.
6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.
12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про поновлення електронного декларування та закликав нардепів якнайшвидше проголосувати за відкриття реєстру декларацій.
Електронне декларування – один із важливих кроків антикорупційної реформи України після Революції Гідності.
У перші тижні повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року обов'язкове подання декларацій було припинено..
30 січня 2023 року посли країн G7 та ЄС виступили за якнайшвидше прийняття в Україні Державної антикорупційної програми та поновлення е-декларування та фінансової звітності політичних партій.
5 вересня Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, проте не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій.
6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.
12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про поновлення електронного декларування та закликав нардепів якнайшвидше проголосувати за відкриття реєстру декларацій.
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