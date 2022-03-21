Посли Білорусі в Україні були евакуйовані через Молдову

08:16 20 березня Київ, Україна

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокіл повідомив, що минулої ночі 11 білоруських дипломатів та двоє членів сімей залишили територію України на 7 автомобілях.

 
Дипломат нарікав на надмірну ретельність українських прикордонників на пункті пропуску.

Про це він заявив у коментарі до білоруських телеканалів.

В ефірі державного каналу СТВ посол Ігор Сокол повідомив, що білоруські дипломати змушені були виїжджати до Республіки Молдова, бо у напрямку Білорусі їм "не гарантували безпеку".
"Керівництвом МЗС було ухвалено рішення про евакуацію посольства. Це виходила остання група співробітників у складі 11 осіб та двох членів сім'ї коридором, наданим українською стороною", - сказав глава білоруської дипмісії.
Білоруський посол нарікав, що на прикордонному переході Могилів-Подільський до дипломатів ставилися дуже ретельно, зокрема, проводився ретельний огляд транспортних засобів.
"Моя машина, як посла, була повністю оглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи обшивки знімалися, особисті речі були оглянуті", - нарік він у коментарі каналу ОНТ.