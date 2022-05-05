Наслідки війни, на які не розраховував путін

11:11 05 травня Київ, Україна

Війна в Україні призведе до протилежного від очікуваного путіним результату: ослаблення росії, зміцнення України та відродження Заходу.

Про це заявив колишній спецпред Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Незважаючи на те, що надто рано святкувати перемогу України, і попереду ще чекає складна робота, вже можна з упевненістю стверджувати, що Україна переможе, тобто продовжить існувати як суверенна, незалежна і європейська держава, що постійно зміцнюється, а росія буде змушена припинити агресію.

Кремль не здатний знищити всю Україну та весь її народ, українці боротимуться, російські війська загрузли на сході України, без найменшої перспективи знову замахнутися на Київ. Так само як і владімір путін не здатний нескінченно витримувати сукупний тиск провалу "військової операції" в Україні та обвалу економіки в росії, причиною якого стали масовані санкції та ізоляція, що посилюється.



З урахуванням цих основних визначальних моментів можна уявити, які тектонічні зрушення відбудуться в результаті безглуздої путінської війни.



По-перше, росія залишатиметься світовим вигнанцем доти, доки її очолюватиме путін і/або поки російські війська будуть перебувати в Україні. Санкції не буде знято. Європа насправді запровадить заборону на купівлю російських нафти та газу (хоч і не досить швидко). Західні компанії продовжать безповоротно залишати росію. Країна втратить доступ до ключових технологій та деяких основних статей імпорту. Їй більше не дозволять брати участь у міжнародних форумах. Її військові та цивільні керівники постануть перед міжнародними трибуналами за звинуваченнями у військових злочинах.



Падіння економіки росії досягне як мінімум 10% цього року і, можливо, виявиться ще більшим у наступному, коли скоротяться доходи від продажу нафти і газу. Росія перетвориться на ослаблену та ізольовану авторитарну державу з обмеженими можливостями.



По-друге, Україна нарешті сприйматиметься як законний і гідний учасник європейської спільноти. Її прагнення більше не припинятимуться через те, що вона «пострадянська», або страждає на «повсюдну корупцію», або через «відсутність реформ». Стійкість і рішучість народу України, доблесть її воїнів, кмітливість її керівників і те, наскільки вона твердо ідентифікує себе як європейська демократія, призвели до того, що її сприйняття в Європі та Америці кардинально змінилося. Тепер усі розуміють, що Україна одна з них.



По-третє, Євросоюз, США та інші країни запустять масштабну програму повоєнного відновлення України. Ці кошти дозволять не просто відновити те, що було — завдяки їм буде збудовано найкращу Україну. З більш досконалою і наближеною до західних зразків інфраструктурою, більш діджиталізована та більш тісно інтегрована із Заходом в енергетичній, сільськогосподарській та логістичній сферах. Також у ході реконструкції будуть внесені зміни до законодавчих та нормативних документів, щоб привести економіку України у відповідність до стандартів Євросоюзу. На це, безумовно, знадобляться роки — але менше, ніж ті 30 років, які вже минули з моменту, коли Україна повернула собі свою незалежність.



По-четверте, зміна відносин та реальні зміни в українській економіці підготують країну до вступу до ЄС. Європейська рада вже попросила Єврокомісію висловити свою думку щодо надання Україні статусу кандидата — і швидше за все, позитивна відповідь не змусить себе чекати. Західноєвропейські держави, які раніше виключали можливість вступу України до ЄС, тепер свідчать, що це цілком реально. Євросоюз швидко зрозуміє, що відновлена Україна буде для нього скоріше активом, ніж тягарем. Вона зможе запропонувати його увазі джерела енергії (традиційні та відновлювані), сільське господарство, поклади корисних копалин, кваліфіковану робочу силу, допоміжні галузі промисловості та багато іншого. Вона зможе допомогти Євросоюзу реалізувати його власний план щодо припинення імпорту російської нафти і газу та збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичній структурі Центральної та Східної Європи, тим самим сприяючи досягненню цілей Євросоюзу у сфері відновлюваної енергії.



По-п'яте, агресія росії активізувала НАТО. Тепер усі бачать, що війна в Європі справді можлива, і тому не можна більше нехтувати підготовкою до оборони. Німеччина відступила від традиції, щоб почати допомагати озброювати Україну і пообіцяла збільшити витрати на оборону на 100 млрд євро. Фінляндія та Швеція тепер приєднаються до Північноатлантичного альянсу, причому остання відмовиться від нейтрального статусу, якого дотримувалася 200 років. Колишні аргументи проти вступу України до НАТО, наприклад, що не варто провокувати росію, перетворилися на порожній звук, оскільки росія вже двічі напала на Україну без жодних причин. Росія, що ослабла, і сильна, заново відбудована і володіюча істотним військовим потенціалом Україна не залишать жодних підстав змушувати Україну (а також Грузію та Молдову) залишатися в небезпечних сірих зонах.



По-шосте, довгий період пасивності та розосередженості в історії світового лідерства США, схоже, добігає кінця. Вважається, що ще Уінстон Черчілль сказав: "Ви завжди можете бути впевнені в тому, що Сполучені Штати вчинять правильно - після того, як вичерпають усі інші варіанти". У наші дні адміністрація Байдена спочатку надто повільно і недалекоглядно реагувала на російську агресію, але останніми тижнями помітно посилила свою провідну роль у північноатлантичній спільноті. Більше того, більшість, сформована представниками обох партій в обох палатах Конгресу, підштовхує адміністрацію робити більше і швидше (наприклад, прийнято новий закон про ленд-ліз).