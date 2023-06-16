"Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень" - Зеленський про Каховську ГЕС

18:50 06 червня Київ, Україна

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС будуть зрозумілі приблизно за тиждень, сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Києві 6 червня.

“Дуже складна ситуація. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми, тому ми готувалися із питною водою навіть там, де не затоплено”, - сказав президент.

За його словами, йдеться про весь регіон — Дніпропетровщину, Запоріжжя, Херсонщину.

“Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень, коли вода "піде" простою мовою. Буде ясно, що там лишилося і що буде далі. Паралельно всі команди працюють, усі на місці”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна включає міжнародну громадськість на рівні глав держав і урядів, щоб зафіксувати цей військовий злочин Росії.

Ми розуміємо, що це тероризм. Вони наперед замінували і зробили це своїми руками. Ми розуміємо, що це зовсім інша класифікація. Розмовляли з ЄС, НАТО, ОБСЄ, також скликаємо Раду безпеки. Також звертатиметься до представників Міжнародного кримінального суду. На наш погляд, це відповідний злочин, - сказав Зеленський.

За словами президента, це дуже важливий момент, на який він хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу. Президент зазначив, що зараз концентруватиме всіх українських дипломатів на роботі саме з державами, які постійно займають посередницьку позицію.

"Це ті держави, які завжди приділяють питання ековопросам та екозовам. Це саме зараз той випадок. Дуже хочеться тут реакцій від Латинської Америки, від Азії. Я дав відповідний наказ поєднатися з відповідними лідерами та представниками як держав, так і організацій. Ми будемо порушувати це питання максимально", - наголосив президент.

р