Наслідки визнання Європарламентом росії державою - спонсором тероризму

10:02 24 листопада Київ, Україна

23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка визнала росію державою - спонсором тероризму. Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс пояснив, що це рішення матиме юридичні та політичні наслідки для російського режиму.

"Як завжди з цього питання, у Європарламенті відбувалися гарячі дискусії. Так звані переговори між політичними групами тривали чотири години замість двох. Але все-таки сьогодні проголосувала дуже переконлива більшість: 83% тих, хто голосував, проголосували за цю резолюцію", — зазначив він.

На переконання політика, цей крок є важливим сигналом для росії.

"Це — сильний політичний сигнал як для країн ЄС, так і для росії, для того політичного оточення путіна, яке має зрозуміти після ухвалення цієї резолюції, що жодної можливості повернутися до business as usual з ЄС, якщо путін залишається при владі, якщо йде війна, застосовуються методи тероризму, такої можливості просто немає", - переконаний він.

На думку депутата, таке рішення, очевидно, дуже насторожило кремль, тому що Європарламент одразу після цього голосування зіткнувся з найсильнішою кібератакою, здійсненою російськими хакерами.

"Як зізналися якісь російські структури, це вони її здійснили. Це означає, що Європарламент у кремлі вважається дуже серйозним інститутом. І його рішення визнаються дуже важливими", – переконаний Кубілюс.

За його словами, наслідки ухвалення резолюції можна буде простежити за двома напрямками.

"Одні суто юридичні, де ми вимагаємо від Єврокомісії та Європейської Ради підготувати нові юридичні документи, які б створили можливість, щоб на ті країни, які визнаються спонсором тероризму, спрямовувати нові санкції. Жорсткі, вторинні санкції. І зняти імунітет із державного майна таких країн. Це дозволило б заморожені активи Центрального банку росії забрати у рф повністю та віддати для відновлення України", - розповів депутат Європарламенту.

Крім того, поряд із юридичними наслідками, ухвалення резолюції матиме і політичні наслідки.

"Ми говоримо, що сподіваємося, що далі ЄС може зробити, не чекаючи будь-яких нових юридичних документів. Скажімо, втілювати в життя глибшу ізоляцію росії. Починаючи від дипломатичної ізоляції і закінчуючи припиненням членства росії в Раді Безпеки ООН", - пояснив Андрюс Кубілюс.

На думку депутата, до списку санкцій мають бути включені всі політичні партії держдуми росії, які голосували за початок військової агресії, що підтримують терористичні заходи.