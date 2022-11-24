Наслідки визнання Європарламентом росії державою - спонсором тероризму

23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка визнала росію державою - спонсором тероризму. Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс пояснив, що це рішення матиме юридичні та політичні наслідки для російського режиму.
"Як завжди з цього питання, у Європарламенті відбувалися гарячі дискусії. Так звані переговори між політичними групами тривали чотири години замість двох. Але все-таки сьогодні проголосувала дуже переконлива більшість: 83% тих, хто голосував, проголосували за цю резолюцію", — зазначив він.
На переконання політика, цей крок є важливим сигналом для росії.
"Це — сильний політичний сигнал як для країн ЄС, так і для росії, для того політичного оточення путіна, яке має зрозуміти після ухвалення цієї резолюції, що жодної можливості повернутися до business as usual з ЄС, якщо путін залишається при владі, якщо йде війна, застосовуються методи тероризму, такої можливості просто немає", - переконаний він.
На думку депутата, таке рішення, очевидно, дуже насторожило кремль, тому що Європарламент одразу після цього голосування зіткнувся з найсильнішою кібератакою, здійсненою російськими хакерами.
"Як зізналися якісь російські структури, це вони її здійснили. Це означає, що Європарламент у кремлі вважається дуже серйозним інститутом. І його рішення визнаються дуже важливими", – переконаний Кубілюс.
За його словами, наслідки ухвалення резолюції можна буде простежити за двома напрямками.
"Одні суто юридичні, де ми вимагаємо від Єврокомісії та Європейської Ради підготувати нові юридичні документи, які б створили можливість, щоб на ті країни, які визнаються спонсором тероризму, спрямовувати нові санкції. Жорсткі, вторинні санкції. І зняти імунітет із державного майна таких країн. Це дозволило б заморожені активи Центрального банку росії забрати у рф повністю та віддати для відновлення України", - розповів депутат Європарламенту.
Крім того, поряд із юридичними наслідками, ухвалення резолюції матиме і політичні наслідки.
"Ми говоримо, що сподіваємося, що далі ЄС може зробити, не чекаючи будь-яких нових юридичних документів. Скажімо, втілювати в життя глибшу ізоляцію росії. Починаючи від дипломатичної ізоляції і закінчуючи припиненням членства росії в Раді Безпеки ООН", - пояснив Андрюс Кубілюс.
На думку депутата, до списку санкцій мають бути включені всі політичні партії держдуми росії, які голосували за початок військової агресії, що підтримують терористичні заходи.
"Або група Вагнера, кадирівці мають бути включені до списку терористичних організацій. Ось політичні наслідки нашої резолюції", – додав політик.
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