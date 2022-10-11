Наслідки масованого удару по Україні оцінили у ОП
13:43 11 жовтня Київ, Україна
В Офісі Президента України прокоментували російські атаки 10 жовтня, внаслідок яких постраждало багато мирного населення.
Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович
в ефірі "Фейгін Live" 10 жовтня.
За його словами, президент росії володимир путін шукав привід для ескалації, щоб впоратися з громадською думкою.
"Особливо його цікавить думка тієї групи, з якою він безпосередньо стикається. Це ближнє оточення: силовики, олігархи, які дивляться на його здатність ще тримати кермо», – пояснив радник.
Арестович підкреслив, що обстріл українських міст обійшовся росії приблизно в 300 мільйонів доларів.
"Вони нічого не досягли з військової точки зору. Більшість із цього (ушкоджених об'єктів) буде відновлено найближчим часом або вже відновлено. І що? А світ настроїли проти себе радикально. І ті люди, з якими вони могли загравати на Заході, які в останній тиждень там гойдали тему, що треба домовитися з росією... у них не залишилося аргументів. З ким ви хочете домовлятися, з тими, хто б'є по цивільній інфраструктурі?" - зазначив він.
Радник ОП
вважає, що результатом обстрілу стане розширення санкцій та прискорення постачання зброї та ППО Україні.
"Збиток від цього "веселого залпу" сильно перевищуватиме будь-яку уявну користь для росії та путіна. Це дія на внутрішню аудиторію", - додав Арестович.
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