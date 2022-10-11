Наслідки масованого удару по Україні оцінили у ОП

Арестович підкреслив, що обстріл українських міст обійшовся росії приблизно в 300 мільйонів доларів.

"Вони нічого не досягли з військової точки зору. Більшість із цього (ушкоджених об'єктів) буде відновлено найближчим часом або вже відновлено. І що? А світ настроїли проти себе радикально. І ті люди, з якими вони могли загравати на Заході, які в останній тиждень там гойдали тему, що треба домовитися з росією... у них не залишилося аргументів. З ким ви хочете домовлятися, з тими, хто б'є по цивільній інфраструктурі?" - зазначив він.