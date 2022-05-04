Останній етап реформи децентралізації: Зеленський підписав закон

Необхідний законопроєкт для завершення реформи децентралізації, сьогодні, 4 грудня, був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті парламенту.



Йдеться про прийнятий Радою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-д).



Так, 23 листопада його підписав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, і в той же день документ був направлений на підпис президенту.



Законопроєкт дає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів. Він регулює питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав і зобов'язань, а також дозволяє створити районні державні адміністрації в нових районах.