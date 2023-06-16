Останній енергоблок ЗАЕС переводять у "холодну зупинку". Що це означає

20:32 09 червня Київ, Україна

Державна інспекція ядерного регулювання України сьогодні 9 червня видала розпорядження "Енергоатому" вивести у "холодну зупинку" енергоблок №5 Запорізької АЕС.



Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті держінспекції.

"В умовах втрати основного проектного джерела підживлення бризкальних басейнів необхідно негайно розпочати переведення енергоблоку №5 ЗАЕС у стан "холодний зупинка", поки що підтримується проектний режим роботи необхідних систем охолодження", - йдеться у заяві.

Розпорядження було видано експлуатуючій організації у зв'язку з неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.



Серед причин називають:

підрив Каховської ГЕС 6 червня;

продовження періодичного обстрілу росіянами промислового майданчика ВП "Запорізька АЕС";

деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС

Обмеження експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Експлуатація інших енергоблоків "ЗАЕС" №№ 1, 2, 3, 4, 6 також обмежена станом "холодної зупинки", відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.



Присутність постійно діючої міжнародної місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сприятиме забезпеченню виконання вимог безпеки та контролю за дотриманням основних принципів безпеки, проголошених Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.