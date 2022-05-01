Останні новини про становище на фронті повідомляє Генштаб ЗСУ

08:51 01 травня Київ, Україна

У своєму ранковому зведенні неділі, 1 травня, Генштаб ЗСУ повідомляє про становище на фронті. Для нарощування темпів наступальної операції командування збройними силами Російської Федерації продовжує вживати заходів щодо посилення ударного потенціалу своїх військ.

Повідомляється, що у прикордонні з Україною райони залізничними коліями перекидаються зняті зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння та військова техніка.

На Волинському та Поліському напрямах противник активних дій не робив. Підрозділи збройних сил республіки продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України, - повідомляють у Генштабі.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріл позицій наших військ з території Брянської області.

Зазначається складна ситуація на Слобожанському напрямку : угруповання противника продовжує завдавати авіаційних ударів та вогненної поразки артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Продовжується посилення ударного угруповання супротивника. У певні райони переміщено до 300 одиниць озброєння та військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох певних районах противник розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М.

На Донецькому та Таврійському напрямах угруповання військ противника веде активні дії вздовж усієї ділянки лінії зіткнення