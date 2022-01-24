Після заяви про те, що Україна не поверне Крим, глава ВМС Німеччини подав у відставку

13:47 24 січень Київ, Україна

Кай-Ахім Шенбах, командувач Військово-морськими силами (ВМС) Німеччини, подав у відставку на тлі скандалу, викликаного публічними заявами щодо Криму, який, на його думку, ніколи не повернеться до складу України.



Крім того, Шенбах применшив агресивну політику Путіна щодо України, заявивши, що можливе вторгнення Росії в Україну — це нісенітниця.



Про це повідомляють Bild та FAZ.



Як пишуть німецькі видання, 56-річний віцеадмірал за власним бажанням залишає військову службу та йде на пенсію. Він подав заяву про відставку на ім'я міністра оборони Крістін Ламбрехт, і ця заява задоволена.



За даними видання, місце Шенбаха займе контрадмірал Ян Крістіан Каак – заступник командувача ВМС ФРН.



Після скандальних заяв командувача німецькі ЗМІ оприлюднили заклик покарати військового за неприйнятні висловлювання.



Нагадаємо, Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне собі окупований Російською Федерацією Крим і її не можна приймати до НАТО через окупацію частини її територій.



Скандал навколо заяв призвів до того, що МЗС України викликало в суботу посла Німеччини в Україні Анку Фельдхузен. У листі міністерства йдеться про «неприйнятність заяв головнокомандувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха».