Після виступу Зеленського Австралія вводить мито та відмовляється від нафти та газу з росії

Виступаючи в парламенті Австралії, Володимир Зеленський нагадав про ядерні загрози та військові злочини росії та закликав запровадити проти неї нові потужні санкції.
Після виступу Володимира Зеленського у парламенті Австралії, країна запроваджує мито 35% на всі товари з рф та білорусі, а також відмовляється від російських нафти та газу, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Зазначається також, що з 25 квітня набуде чинності заборона імпорту нафти та інших енергоносіїв з росії.
Крім цього, у повідомленні австралійського уряду наголошується, що Австралія солідарна з Україною проти російської агресії, а уряд надасть військову допомогу Україні на суму 91 млн доларів.
Також Австралія надасть гуманітарну допомогу на суму 65 млн доларів, 70 тис. тонн енергетичного вугілля для підтримки енергетичної безпеки України, а також тимчасові захисні візи та допомогу українським громадським групам в Австралії.
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