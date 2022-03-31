Після виступу Зеленського Австралія вводить мито та відмовляється від нафти та газу з росії

16:15 31 березня Київ, Україна

Виступаючи в парламенті Австралії, Володимир Зеленський нагадав про ядерні загрози та військові злочини росії та закликав запровадити проти неї нові потужні санкції.

Після виступу Володимира Зеленського у парламенті Австралії, країна запроваджує мито 35% на всі товари з рф та білорусі, а також відмовляється від російських нафти та газу, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обрушить російську економіку. Робота продовжується", – додав Єрмак.

"Це рішення було прийнято після спільної заяви Австралії з іншими однодумцями-членами Світової організації торгівлі, в якій рішуче засуджуються дії росії і висловлюють зобов'язання вжити всіх заходів, які ми вважаємо необхідними, як члени СОТ, для захисту наших основних інтересів безпеки", - сказано у заяві прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона.

Зазначається також, що з 25 квітня набуде чинності заборона імпорту нафти та інших енергоносіїв з росії.

Крім цього, у повідомленні австралійського уряду наголошується, що Австралія солідарна з Україною проти російської агресії, а уряд надасть військову допомогу Україні на суму 91 млн доларів.

Також Австралія надасть гуманітарну допомогу на суму 65 млн доларів, 70 тис. тонн енергетичного вугілля для підтримки енергетичної безпеки України, а також тимчасові захисні візи та допомогу українським громадським групам в Австралії.