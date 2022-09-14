Після вторгнення путін відмовився від мирної угоди з Києвом про невступ України до НАТО — Reuters

На початку війни головний посланник володимира путіна Україною - керівник адміністрації президента Дмитро Козак сказав російському лідеру, що він нібито уклав з Києвом попередню угоду, яка задовольнить вимогу росії про те, щоб Україна не вступала до НАТО, але путін відхилив її і наполіг на своїх. військових діях.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, близькі до російського керівництва.
За словами співрозмовників видання, Козак сказав путіну, що, на його думку, укладена ним угода позбавила б росію необхідності продовжувати великомасштабну окупацію України.. Два з трьох джерел видання повідомили, що поштовх до завершення операції стався одразу після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.. За кілька днів Козак вирішив, що отримав згоду України на умовах, яких домагалася росія, та порекомендував путіну підписати угоду, повідомили джерела.
У відповідь на цю пропозицію путін ясно дав зрозуміти, що поступки, про які домовився Козак, недостатні, що він розширив свої цілі, включивши до них анексію ділянок української території, повідомляють джерела.. У результаті угода зірвалася.
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters заявив, що інформація видання «не має жодного стосунку до реальності». Козак не відповів на прохання про коментар, а радник президента України Михайло Подоляк не підтвердив виданню, що такої угоди було досягнуто.
У відповідь на цю пропозицію путін ясно дав зрозуміти, що поступки, про які домовився Козак, недостатні, що він розширив свої цілі, включивши до них анексію ділянок української території, повідомляють джерела.. У результаті угода зірвалася.
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters заявив, що інформація видання «не має жодного стосунку до реальності». Козак не відповів на прохання про коментар, а радник президента України Михайло Подоляк не підтвердив виданню, що такої угоди було досягнуто.
Перед війною путін неодноразово заявляв, що НАТО та його військова інфраструктура наближаються до кордонів Росії, приймаючи нових членів зі Східної Європи, і що тепер альянс готується включити й Україну. Можливий вступ України до НАТО став, за твердженням путіна, однією з причин початку війни.
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