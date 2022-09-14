Після вторгнення путін відмовився від мирної угоди з Києвом про невступ України до НАТО — Reuters

12:51 14 вересня Київ, Україна

На початку війни головний посланник володимира путіна Україною - керівник адміністрації президента Дмитро Козак сказав російському лідеру, що він нібито уклав з Києвом попередню угоду, яка задовольнить вимогу росії про те, щоб Україна не вступала до НАТО , але путін відхилив її і наполіг на своїх. військових діях.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, близькі до російського керівництва.

За словами співрозмовників видання, Козак сказав путіну, що, на його думку, укладена ним угода позбавила б росію необхідності продовжувати великомасштабну окупацію України.. Два з трьох джерел видання повідомили, що поштовх до завершення операції стався одразу після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.. За кілька днів Козак вирішив, що отримав згоду України на умовах, яких домагалася росія, та порекомендував путіну підписати угоду, повідомили джерела.



У відповідь на цю пропозицію путін ясно дав зрозуміти, що поступки, про які домовився Козак, недостатні, що він розширив свої цілі, включивши до них анексію ділянок української території, повідомляють джерела.. У результаті угода зірвалася.



Прес-секретар президента Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters заявив, що інформація видання «не має жодного стосунку до реальності». Козак не відповів на прохання про коментар, а радник президента України Михайло Подоляк не підтвердив виданню, що такої угоди було досягнуто.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що російська сторона ніколи не була зацікавлена у мирному врегулюванні", - додав Подоляк.

Перед війною путін неодноразово заявляв, що НАТО та його військова інфраструктура наближаються до кордонів Росії, приймаючи нових членів зі Східної Європи, і що тепер альянс готується включити й Україну. Можливий вступ України до НАТО став, за твердженням путіна, однією з причин початку війни.