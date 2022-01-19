Після візиту до Києва Блінкен планує зустрітися із главою МЗС РФ

07:04 19 січень Київ, Україна

Під час свого візиту до Європи держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться 21 січня у Женеві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

Провести ці переговори чиновники домовилися під час телефонної розмови у вівторок, 18 січня, повідомив урядовець Держдепартаменту під час телефонного брифінгу.



На думку чиновника, факт домовленості про зустріч у Женеві заперечує слова заступника глави російського МЗС Сергія Рябкова про "глухий кут" у переговорах між РФ і США.

"Той факт, що секретар Блінкен та міністр Лавров домовилися зустрітися в п'ятницю в Женеві, вказує на те, що, можливо, дипломатія не є мертвою". Американська сторона переконана, що єдиний шлях вирішити цей конфлікт успішно – за допомогою дипломатії”, – додав чиновник.

За його словами, зустріч із Лавровим Вашингтон хоче використати, щоб зрозуміти, чи є можливість дипломатичного врегулювання та чи готова Росія до справжнього діалогу.



Першою зупинкою Блінкена в Європі – 19 січня – буде Київ. Там він хоче розповісти президентові України Володимиру Зеленському та главі МЗС Дмитру Кулебі про розмови з представниками Росії минулого тижня та "разом з Україною подумати про шлях уперед".

"З огляду на центральну роль України у всьому, що ми робимо, йому (Блінкену. - ред.) важливо здійснити особистий візит до України", - зазначив чиновник.

Відповідаючи на питання про безпеку допомоги США Україні, чиновник Держдепу запевнив, що вона продовжуватиметься, і наступних поставок слід очікувати найближчими тижнями. "Якщо Росія ще більше вторгнеться в Україну, ми надамо додаткове оборонне обладнання Україні понад те, що ми вже надаємо", – запевнив він на брифінгу.



Чиновник повторив оцінку американських аналітиків, що вторгнення Росії "може статися будь-коли між серединою січня і серединою лютого". Він додав, що у Вашингтоні дуже уважно стежать за будь-якими сигналами того, що могла б Росія планувати.