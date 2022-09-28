Після погроз путіна США посилюють контроль за ядерною зброєю рф

11:17 28 вересня Київ, Україна

Спецслужби США та їхніх союзників активізують зусилля щодо виявлення будь-яких дій російських військових чи повідомлень, які можуть свідчити про те, що путін віддав наказ про застосування ядерної зброї в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на п'ять чинних та колишніх офіційних осіб США.



Американські розвідники турбуються, що ознаки ядерного удару, що готується, можуть з'явитися занадто пізно. Вони пояснюють це тим, що більшість російських літаків можуть доставляти тактичну ядерну зброю меншого розміру так само, як і звичайні ракети. На відміну від міжконтинентальних балістичних ракет, які вимагають приведення у стан бойової готовності цілих підрозділів, тактичні боєголовки відстежувати складніше.



У США припускають, що президент росії володимир путін, який шантажує світ застосуванням ядерної зброї, може непомітно замінити звичайні боєприпаси на атомні бомби.

"Ми уважно стежимо за цим", - зазначив представник уряду США, який працює з розвідданими про ядерні сили росії.

Для цього використовуються всі засоби в повітрі, космосі та кіберпросторі.



Також західні розвідки користуються комерційними супутниками для зйомки російських підрозділів, які можуть одержати наказ про ядерний удар. Особливо ретельно Захід стежить за Калінінградською областю, яка затиснута між Польщею та Литвою, де росія розмістила установки системи подвійного призначення та гіперзвукові ракети.



Нагадаємо, минулого тижня одночасно з оголошенням мобілізації путін заявив, що готовий "використовувати всі доступні засоби" в Україні, включаючи "різні види зброї ураження". «Це не блеф», – наголосив путін. США попередили москву про «катастрофічні наслідки» такого кроку, але публічно утрималися говорити про можливу відповідь.



Незважаючи на спроби російських офіційних осіб трохи розрядити обстановку, заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив про право росії на ядерний удар по Україні.

«Росія має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно. У наперед визначених випадках. У суворій відповідності до Основ державної політики в галузі ядерного стримування», – заявив медведєв. При цьому він висловив думку, що НАТО не буде безпосередньо втручатися в конфлікт навіть за такого сценарію.