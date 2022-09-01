Після угоди про прийняття в НАТО Швеція видасть Анкарі громадянина Туреччини

Уряд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію до Туреччини людини, яку розшукують за шахрайство. Це перший випадок після того, як Туреччина вимагала екстрадиції низки осіб в обмін на дозвіл Стокгольму офіційно подати заявку на членство в НАТО.
Про це повідомляє Reuters.
Шведська телекомпанія SVT повідомила, що чоловіка, якого видадуть Анкарі, засудили в Туреччині до 14 років тюремного ув'язнення за кількома звинуваченнями в шахрайстві з банківськими картками. Його затримали у Швеції минулого року. Сам він стверджує, що його переслідують на батьківщині, тому що він звернувся до християнства, відмовився проходити військову службу і має курдське коріння, повідомляє SVT.
Шведська телекомпанія SVT повідомила, що чоловіка, якого видадуть Анкарі, засудили в Туреччині до 14 років тюремного ув'язнення за кількома звинуваченнями в шахрайстві з банківськими картками. Його затримали у Швеції минулого року. Сам він стверджує, що його переслідують на батьківщині, тому що він звернувся до християнства, відмовився проходити військову службу і має курдське коріння, повідомляє SVT.
Представник Міністерства юстиції відмовився повідомити, чи був затриманий у списку осіб, екстрадиції яких вимагала Туреччина, чи надати додаткові коментарі з цього питання.
Туреччина зняла вето із заявок Фінляндії та Швеції на вступ до альянсу у червні після кількох тижнів переговорів, під час яких Анкара звинуватила обидві країни у приховуванні членів Робочої партії Курдистану (РПК). Ця організація вважається терористичною та заборонена в Туреччині.
У рамках угоди обидві скандинавські країни ухвалили низку зобов'язань. Багато з них стосуються боротьби проти курдських угруповань. Турецька влада попереджала, що якщо Стокгольм і Гельсінкі не виконуватимуть взятих на себе зобов'язань, то Анкара знову заблокує їхній вступ до НАТО.
З того часу Швеція та Фінляндія не зробили нічого, що було анонсовано в рамках домовленостей, заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу. Він зазначив, що перше засідання Комітету трьох країн для обговорення питання видачі членів курдських угруповань заплановано на 26 серпня.
Туреччина зняла вето із заявок Фінляндії та Швеції на вступ до альянсу у червні після кількох тижнів переговорів, під час яких Анкара звинуватила обидві країни у приховуванні членів Робочої партії Курдистану (РПК). Ця організація вважається терористичною та заборонена в Туреччині.
У рамках угоди обидві скандинавські країни ухвалили низку зобов'язань. Багато з них стосуються боротьби проти курдських угруповань. Турецька влада попереджала, що якщо Стокгольм і Гельсінкі не виконуватимуть взятих на себе зобов'язань, то Анкара знову заблокує їхній вступ до НАТО.
З того часу Швеція та Фінляндія не зробили нічого, що було анонсовано в рамках домовленостей, заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу. Він зазначив, що перше засідання Комітету трьох країн для обговорення питання видачі членів курдських угруповань заплановано на 26 серпня.
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