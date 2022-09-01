Після угоди про прийняття в НАТО Швеція видасть Анкарі громадянина Туреччини

08:01 12 серпня Київ, Україна

Уряд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію до Туреччини людини, яку розшукують за шахрайство. Це перший випадок після того, як Туреччина вимагала екстрадиції низки осіб в обмін на дозвіл Стокгольму офіційно подати заявку на членство в НАТО

Про це повідомляє Reuters.



Шведська телекомпанія SVT повідомила, що чоловіка, якого видадуть Анкарі, засудили в Туреччині до 14 років тюремного ув'язнення за кількома звинуваченнями в шахрайстві з банківськими картками. Його затримали у Швеції минулого року. Сам він стверджує, що його переслідують на батьківщині, тому що він звернувся до християнства, відмовився проходити військову службу і має курдське коріння, повідомляє SVT.

«Це звичайна, рутинна справа. Ця людина є громадянином Туреччини і була засуджена за шахрайство в Туреччині у 2013 та 2016 роках», - повідомив міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон. За його словами, Верховний суд країни розглянув питання та дійшов висновку, що перешкод для екстрадиції немає.

Представник Міністерства юстиції відмовився повідомити, чи був затриманий у списку осіб, екстрадиції яких вимагала Туреччина, чи надати додаткові коментарі з цього питання.



Туреччина зняла вето із заявок Фінляндії та Швеції на вступ до альянсу у червні після кількох тижнів переговорів, під час яких Анкара звинуватила обидві країни у приховуванні членів Робочої партії Курдистану (РПК). Ця організація вважається терористичною та заборонена в Туреччині.



У рамках угоди обидві скандинавські країни ухвалили низку зобов'язань. Багато з них стосуються боротьби проти курдських угруповань. Турецька влада попереджала, що якщо Стокгольм і Гельсінкі не виконуватимуть взятих на себе зобов'язань, то Анкара знову заблокує їхній вступ до НАТО.



З того часу Швеція та Фінляндія не зробили нічого, що було анонсовано в рамках домовленостей, заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу. Він зазначив, що перше засідання Комітету трьох країн для обговорення питання видачі членів курдських угруповань заплановано на 26 серпня.