Після розмови з Байденом Путін переговорив із Лукашенком

07:33 13 лютий Київ, Україна

Якою була реакція Володимира Путіна на вчорашню розмову з Джо Байденом – можна лише здогадуватись. У бесіді глава Білого дому прямо попередив його про ту блискавичну та болісну для економіки реакцію Заходу на найменшу спробу військового вторгнення в Україну та запропонував використати подальші дипломатичні кроки. Чи мали слова американського президента очікувану дію на рішення глави Кремля? Цілком можливо, оскільки той негайно відреагував своїми діями.

Одразу після розмови з Байденом Володимир Путін передзвонив до Олександра Лукашенка. Що так стурбувало Путіна і які вказівки він давав Лукашенку – невідомо. За офіційною інформацією прес-служби Кремля, вони обговорювали питання подальшої співпраці та "реакції США і НАТО" на пропозиції Росії щодо гарантій її безпеки.

Більш прямолінійно прокоментували телефонну бесіду в прес-службі Лукашенка. Там сказали, що у бесіді лідери держав обговорювали не просто міжнародні відносини, а конкретно "ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей та переговорів".

Сподіватимемося, що ці "лідери держав" зробили правильні висновки.

РОСІЇ