Після розмови з Байденом Зеленський закликав до спокою

Володимир Зеленський закликав до спокою на тлі посилених попереджень про можливе російське вторгнення, заявивши, що він ще не бачив переконливих доказів цього, навіть незважаючи на те, що в неділю США повідомили, що Москва розмістила більше своїх військ ближче до кордонів України, а деякі авіакомпанії скасували рейси в Україну.
Президент Джо Байден близько 50 хвилин говорив у неділю з президентом України Володимиром Зеленським і відновив обіцянки того, що, за словами Заходу, буде жорсткими економічними санкціями проти Москви та нарощуванням НАТО у разі «будь-якої подальшої агресії Росії» проти України.
США оновили свою оцінку того, скільки російських військ нині дислоковано біля кордонів України – це більш ніж 130 000 осіб порівняно зі 100 000, які США публічно називали у попередні тижні.
Офіційний представник США дав оцінку, говорячи на умовах анонімності: "хоча Зеленський закликає не піддаватися паніці, яка, як він побоюється, може підірвати економіку України, він та його цивільне та військове керівництво також готують оборону, запитуючи та отримуючи потоки зброї від США та інших членів НАТО.
За словами американського чиновника, знайомого з висновками, США отримали інформацію про те, що Росія розглядає середу як контрольну дату. Чиновник, який також не був уповноважений говорити публічно і зробив це лише за умов анонімності, не сказав, наскільки достовірними були розвіддані.
США в основному не оприлюднили докази, які, за їхніми словами, лежать в основі їхніх найконкретніших попереджень про можливі плани або терміни дій Росії.
Росіяни розгорнули ракетні, повітряні, військово-морські сили та сили спеціальних операцій, і навіть запаси підтримки вторгнення. Цього тижня Росія перекинула у Чорне море шість десантних кораблів, розширивши свої можливості щодо висадки на узбережжя.
Коментарі Зеленського цими вихідними свідчили про розчарування у зв'язку з попередженнями з Вашингтона.
"Ми розуміємо всі ризики, ми розуміємо, що ризики є", - сказав він у прямому ефірі. «Якщо у вас або у когось ще є додаткова інформація про 100-відсоткове вторгнення росіян, що почнеться 16-го числа, будь ласка, надішліть нам цю інформацію».
Президент Джо Байден близько 50 хвилин говорив у неділю з президентом України Володимиром Зеленським і відновив обіцянки того, що, за словами Заходу, буде жорсткими економічними санкціями проти Москви та нарощуванням НАТО у разі «будь-якої подальшої агресії Росії» проти України.
США оновили свою оцінку того, скільки російських військ нині дислоковано біля кордонів України – це більш ніж 130 000 осіб порівняно зі 100 000, які США публічно називали у попередні тижні.
Офіційний представник США дав оцінку, говорячи на умовах анонімності: "хоча Зеленський закликає не піддаватися паніці, яка, як він побоюється, може підірвати економіку України, він та його цивільне та військове керівництво також готують оборону, запитуючи та отримуючи потоки зброї від США та інших членів НАТО.
За словами американського чиновника, знайомого з висновками, США отримали інформацію про те, що Росія розглядає середу як контрольну дату. Чиновник, який також не був уповноважений говорити публічно і зробив це лише за умов анонімності, не сказав, наскільки достовірними були розвіддані.
США в основному не оприлюднили докази, які, за їхніми словами, лежать в основі їхніх найконкретніших попереджень про можливі плани або терміни дій Росії.
Росіяни розгорнули ракетні, повітряні, військово-морські сили та сили спеціальних операцій, і навіть запаси підтримки вторгнення. Цього тижня Росія перекинула у Чорне море шість десантних кораблів, розширивши свої можливості щодо висадки на узбережжя.
Коментарі Зеленського цими вихідними свідчили про розчарування у зв'язку з попередженнями з Вашингтона.
"Ми розуміємо всі ризики, ми розуміємо, що ризики є", - сказав він у прямому ефірі. «Якщо у вас або у когось ще є додаткова інформація про 100-відсоткове вторгнення росіян, що почнеться 16-го числа, будь ласка, надішліть нам цю інформацію».
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