Після "Рамштайн-2" на росію чекають неприємні сюрпризи - Резніков

18:45 24 травня Киев, Украина

На другій зустрічі керівників оборонних відомств у форматі «Рамштайн» , що відбулася 23 травня, країни оголосили про нові способи оборонної підтримки України.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів деталі вчорашньої зустрічі керівників оборонних відомств у форматі, започаткованому 26 квітня на авіабазі США в Німеччині Рамштайн.

"Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена лише Антарктида», - написав Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Резніков та колеги поінформували партнерів про ситуацію на фронті та зміни, що відбулися з моменту минулої зустрічі. Зокрема, констатували прогрес у постачанні 155-мм артилерії та позначили першочергові потреби ЗСУ.

«Якщо на першій зустрічі ключовими словами були "timing" та "transition", цього разу додалося ще слово "coordination". Ми зосередимося на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект. Щиро подякував за допомогу нашій державі багатьом колегам, зокрема, моєму другу і великому другу України – міністру оборони Британії Бену Уоллесу», – наголосив Резніков.

За його словами, на зустрічі країни оголосили нові засоби підтримки України, які можуть стати "game changing" у цій війні.

«Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшлося на зустрічі 23 травня. Так, серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема йдеться про пускові установки та протикорабельні ракети Harpoon. Рішення було знайдено завдяки поєднанню зусиль кількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії, і будуть неприємними для ворога.. Але про це згодом», - пообіцяв він.

Резніков подякував польському колезі Маріушу Блащаку, міністру оборони Канади Аніті Ананд та міністру оборони Данії Мортену Бедскову. Також він відзначив нідерландського міністра Кайсі Оллонгрен та норвезького колегу Бьорна Арільда Грама.

Резніков додав, що особливого оптимізму додає зіркове лідерство США, яке вже втілено в законі про ленд-ліз та масштаби допомоги.