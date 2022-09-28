Після проведеної мобілізації рф сподівається просунутися вглиб України

12:36 28 вересня Київ, Україна

Влада країни-агресора росії все ще сподівається перехопити ініціативу на полі бою, цього разу покладаючись на "часткову" мобілізацію.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в адміністрації російського президента та військового злочинця володимира путіна.



Наближені до кремля люди вважають, що росія врешті-решт може відновити ініціативу щодо подальшого просування в Україну, включаючи спроби захопити ключові міста, які не вдалося взяти раніше – Харків та Одесу.

"Хоча це здається надуманим, враховуючи нещодавні успіхи Києва на полі бою, російські офіційні особи впевнені, що їхні сили можуть завести боротьбу з Україною в глухий кут і змусити на якесь врегулювання, яке підтвердить принаймні деякі з їхніх досягнень", - зазначає агентство.

Разом з тим самі журналісти натякають, що такі плани, м'яко кажучи, не відповідають сьогоднішньому становищу росії на фронті. Як пише видання, немає жодних ознак того, що 300 тис. мобілізованих росіян, погано навчених та погано мотивованих, зможуть змінити ситуацію на полі бою.



Військові аналітики вважають, що цих сил, швидше за все, буде достатньо для подальшого повільного просування. Водночас сам Київ на тлі російської мобілізації закликав дати захисникам України більше зброї.