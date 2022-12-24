Після перемоги над росією Україна стане провідним членом НАТО – Куліба

Україна, подолавши російську агресію, стане учасником НАТО на докорінних умовах, ніж це могло б статися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля.. Про це у п'ятницю, 23 грудня, на конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна дуже потребувала вступу до НАТО саме для того, щоб росія не напала.
Кулеба зазначив, що зараз ситуація інша.
Міністр наголосив, що Україна буде вже "не бідною родичкою", захованою під крило п'ятої статті НАТО.
Нагадаємо, НАТО посилює присутність від Балтійського до Чорного моря.
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