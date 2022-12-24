Після перемоги над росією Україна стане провідним членом НАТО – Куліба

09:36 24 грудня Київ, Україна

Україна, подолавши російську агресію, стане учасником НАТО на докорінних умовах, ніж це могло б статися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля.. Про це у п'ятницю, 23 грудня, на конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна дуже потребувала вступу до НАТО саме для того, щоб росія не напала.

"Втім, Москва залякала союзників і нам відмовили у захисті", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що зараз ситуація інша.

"За вагомої підтримки тих самих союзників, але тепер це саме наша армія б'є агресора. Подолавши російську загрозу не лише для себе, а й для євроатлантичного простору, ми станемо учасником колективної безпеки", – сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що Україна буде вже "не бідною родичкою", захованою під крило п'ятої статті НАТО.

"Україна - вже міцна військова міць, яка фундаментально змінює військовий баланс у регіоні та виступає донором безпеки для НАТО. І не слухайте тих, хто говорить про неможливість членства України в НАТО. Ми це вже проходили. Якщо ми добре зробимо свою роботу, завтра ж вони співатимуть осанну євроатлантичній Україні", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, НАТО посилює присутність від Балтійського до Чорного моря.