Після відмови росії, білорусь змушена утримувати ПВК Вагнер - розвідка

10:42 13 серпня Київ, Україна

Цілком ймовірно, що після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" євгена пригожина російський режим почав діяти проти його бізнесів. І, швидше за все, росія перестала фінансувати приватну військову компанію Вагнер.

За даними розвідки Міністерства оборони Британії, найманцям може платити влада білорусі. Про це МО повідомляє у Twitter у неділю, 13 серпня.

Британська розвідка вважає, що ПВК Вагнер рухається до процесу скорочення та переформатування, щоб насамперед скоротити витрати на зарплату.

"Існує реальна можливість того, що кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить Вагнеру, то другим ймовірним платником є білоруська влада", - кажуть у розвідці.

При цьому в Міноборони Британії вважають, що значний за чисельністю військовий контингент спричинить значне і потенційно небажане виснаження скромного білоруського бюджету.

Нагадаємо, що після невдалого заколоту ватажка ПВК Вагнер євгена пригожина частина його бойовиків прибула до білорусі. "Вагнерівці" розташовуються в наметовому містечку.

За даними українських прикордонників, на території білорусі наразі налічується понад 5000 "вагнерівців".