Після відмови ЄС від російського газу росія не зможе фінансувати війну

12:51 21 жовтня Київ, Україна





Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на початку другого дня саміту ЄС у Брюсселі. Європейський Союз має якнайшвидше відмовитися від російського газу та нафти.Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на початку другого дня саміту ЄС у Брюсселі.

"Я вважаю, що пакет санкцій, що діє, ефективний. Він завдає шкоди росії. Наступний елемент - енергетика. Ми маємо менше купувати газу у росії, який фінансує її війну", - сказав де Кроо.

"Чим швидше ми скажемо росії - нам не потрібний ваш газ, ваша нафта - тим швидше вони стануть нездатними фінансувати свою війну", - додав бельгійський прем'єр.



На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою та погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.



У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надміру високих цін на газ.



При цьому Єврокомісія наразі не включила повне обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.