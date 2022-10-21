Після відмови ЄС від російського газу росія не зможе фінансувати війну

Європейський Союз має якнайшвидше відмовитися від російського газу та нафти.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на початку другого дня саміту ЄС у Брюсселі.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на початку другого дня саміту ЄС у Брюсселі.
На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою та погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.
У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надміру високих цін на газ.
При цьому Єврокомісія наразі не включила повне обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі