Після закінчення війни Україна кілька років проводитиме розмінування, - МВС

07:57 16 березня Київ, Україна

Після війни з Росією Україні знадобиться кілька років лише на період розмінування, оскільки без цього неможливе відновлення об'єктів.

Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Укрінформ.



"Ми повинні усвідомлювати, що після завершення цієї страшної війни ми матимемо кілька років лише періоду розмінування", - сказав міністр.



Він розповів, що вже звертається до своїх колег у ЄС з тим, щоб вони готували свої групи, своїх фахівців та техніку з усієї Європи та світу для того, щоб вони могли приїхати та допомогти Україні у розмінуванні об'єктів.



"Бо жодне відновлення будь-якого об'єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що сил, які мають українські рятувальники, не вистачить, щоб у короткий період це зробити. Тому колеги готують зараз уже таку допомогу – масштабний десант із рятувальників усіх країн, Європейського Союзу, зокрема, і США, та Британії, щоб допомогти у цей період”, – наголосив Монастирський.



За його словами, серед тих країн, які нам активно у цьому допомагають, є Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція та Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США та інші країни.



"Це я назвав ті країни, від яких ми вже маємо конкретну допомогу. Щодо надання – це і пожежні автомобілі, і медичні шпиталі, і засоби захисту – бронежилети, каски", - розповів Монастирський, додавши, що в Міноборони вони також визначаються окремим напрямком.