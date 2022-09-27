Після оголошення російською владою мобілізації до країн ЄС в'їхали 66 тисяч росіян

21:16 27 вересня Київ, Україна

У країни ЄС за період 19-25 вересня з росії в'їхали 66 тисяч росіян, сплеск припав на оголошення російською владою так званої часткової мобілізації.



Такі дані у вівторок навело агентство ЄС із захисту зовнішніх кордонів Frontex.



Більшість росіян, які прибули до ЄС, перетинають кордони Фінляндії та Естонії. Зокрема, за останні чотири дні до Фінляндії прибуло 30 тисяч російських громадян. Уточнюється, що більшість прибулих мають дозволи на проживання чи візи до країн-членів ЄС або асоційованих країн Шенгенської зони, інші мають подвійне громадянство.



Держави-члени також повідомляють про в'їзд громадян України, які потребують тимчасового захисту, оскільки вони тікають із окупованих українських областей на сході через дії росії.



Frontex прогнозує, що на кордоні ЄС та росії у короткостроковій перспективі може зрости кількість охочих виїхати, якщо російська влада вирішить закрити кордон для потенційних призовників.