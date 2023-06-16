Після критики Зеленського в ООН пообіцяли прискорити реакцію на катастрофу в Україні

09:51 10 червня Київ, Україна

Після того, як Зеленський неодноразово виступив із нищівною критикою ООН та Червоного Хреста через їхню бездіяльність в умовах гуманітарної катастрофи, заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що негайне реагування завжди було пріоритетом ООН, передає Укрінформ.

"Я розумію розчарування президента. І ми зосередилися на тому, щоб реагувати якнайшвидше", - сказав заступник генсека ООН.

За його словами, це може стати "жахливим шоком", оскільки йдеться про невтішні прогнози щодо продовольчої безпеки багатьох країн.

Гріффітс додав, що його офіс намагається отримати дозвіл окупаційної влади на безпечний доступ через лінію розмежування для надання гуманітарної допомоги постраждалим.

Також в ООН розповіли про триетапний план реагування на катастрофу.. Він передбачає: вивезення людей у безпечне місце, доставку життєво необхідних матеріалів та оцінку довгострокових наслідків.

"Ми маємо зосередитися на реагуванні на надзвичайну ситуацію прямо зараз", - сказав він.. - Ми повинні врятувати людей і доставити їх у місця, де вони будуть у безпеці, де вони зможуть поїсти та отримати безпечну питну воду”.

Гріффітс зазначив, що готується заклик до міжнародних донорів щодо надзвичайної допомоги Україні.

За його словами, дві колони, які вирушили в четвер, доставили до Херсона гуманітарну допомогу для 30 тис.. людина, ще одна партія відбула у п'ятницю.

Заступник Генсека ООН заявив, що пріоритетами першого етапу найближчими днями буде продовження порятунку людей та доставка медикаментів та продовольчої допомоги, у тому числі за допомогою човнів.

Другий етап буде спрямований на надання допомоги, у тому числі 700 тис.. людина, яким зараз не вистачає питної води, а також забезпечення коштів до існування.

Оцінка екологічних та економічних наслідків стане третім етапом реагування.

Нагадаємо, Зеленський за останні дні кілька разів виступав із нищівною критикою ООН та Червоного Хреста через їхню бездіяльність в умовах гуманітарної катастрофи.. Зеленський заявив, що відсутність допомоги українцям на окупованих росіянами територіях від міжнародних організацій після підриву Каховської ГЕС є самознищенням цих структур.

Як повідомлялося, представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що управління ООН з прав людини поки що не може оцінити, чи є підрив Каховської ГЕС росіянами військовим злочином.

Пізніше у ВП у відповідь заявили, що ООН вкотре обнулила свою репутацію після того, як заявила про "незрозумілі обставини" руйнування Каховської ГЕС.