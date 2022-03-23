Послання Володимира Зеленського до японського парламенту. Тези

12:03 23 березня Київ, Україна

– Японія стала лідером у підтримці України в Азії, одразу прийшовши на допомогу Україні, підтримавши санкції проти РФ;



– Нагадав про аварію на ЧАЕС: «24 лютого землею, в якій поховані радіоактивні матеріали, пішла бронетехніка РФ, а атомна станція стала ареною війни»;



– В Україні 4 АЕС на 15 енергоблоків, усі вони під загрозою – РФ вже обстріляла Запорізьку АЕС, хімічне виробництво в Сумах, «нас попереджають про хіматаки із застосуванням зарину, як у Сирії»;



– РФ заблокувала навіть море, показуючи іншим країнам-агресорам, «як тиснути на вільні народи»;



– Потрібні нові, превентивні, міжнародні гарантії, «опора для свободи народів» у момент, коли міжнародні інституції не спрацювали, а світ стоїть напередодні нової турбулентності;



– Лідерство Японії може стати незамінним під час їх розробки, «я пропоную це вам»;



- Потрібно зупинити «цунамі російського вторгнення» - шляхом ембарго на торгівлю з РФ, відкликання компаній з російського ринку, «треба ще більше допомагати нашій державі та воїнам»;



– Потрібно вже сьогодні думати про відновлення зруйнованих міст: «я впевнений, ви розумієте почуття – при поверненні на рідну землю».