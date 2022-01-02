Послання Путіна Федеральним зборам розчарувало сепаратистів

16:48 21 квітень Київ, Україна

21 квітня глава Кремля Володимир Путін зачитав щорічне Послання Федеральним зборам, за кілька днів до виступу злі язики писали, що однією з головних тем послання в 2021 році стане «ЛДНР» . Путін або включить ОРДЛО до складу РФ, або визнає незалежність «народних республік».

Звернення Путіна до Федеральних зборів прозвучало, проте лідер Кремля нічого не сказав про ОРДЛО, тим самим показавши сепаратистам, що вони ніхто для Російської Федерації. Через що зараз в паблік Донецька і Луганська тотальна туга, оскільки про них публічно забули.

Також в посланні Путіна не було явного згадування України (якщо не брати до уваги висловлювання про Януковича в контексті «змови» і «замаху» на Лукашенка), але завуальовано глава Кремля сказав про нас і колективний Захід, як про країни, з якими "відносини останнім час не складаються, але Росія не хоче спалювати мости".

«Я змушений це сказати - у нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму і здорового глузду при прийнятті будь-якого рішення», - сказав Путін, закликаючи не перетинати червоні риси Москви, а де вони будуть проходити, Росія визначить сама.

Путіну дуже хочеться, щоб з ним рахувалися, як з рівним. І єдине, що він може запропонувати світові - це погрози і шантаж війною. Тут нічого нового. Його спроби залякування і брязкання зброєю - це стара і заздалегідь програшна позиція, але нічого іншого серед козирів у Путіна немає.

Імовірність нового вторгнення тих військ, що зібрані Кремлем на кордоні з Україною, сьогодні знизилася, але сама загроза нікуди не зникла. Тому розслаблятися не варто.