Послання президента до Ради зміниться в наступному році

Володимир Зеленський заявив, що час міняти традиції, в наступному році формат послання президента до Ради буде іншим.
Як зміниться формат послання:
Зеленський запропонував запрошувати з кожної області військових, медиків, вчителів, студентство, молоді сім'ї, пенсіонерів, громадських діячів, підприємців, науковців, художників, спортсменів, щоб вони звітували про зроблене і презентували плани на майбутнє.
Зеленський запропонував запрошувати з кожної області військових, медиків, вчителів, студентство, молоді сім'ї, пенсіонерів, громадських діячів, підприємців, науковців, художників, спортсменів, щоб вони звітували про зроблене і презентували плани на майбутнє.
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