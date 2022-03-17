Послання президента до Ради зміниться в наступному році

11:16 20 жовтня Київ, Україна

Володимир Зеленський заявив, що час міняти традиції, в наступному році формат послання президента до Ради буде іншим.

"Час міняти традиції. Депутатам роздавали величезний талмуд, який вони не збиралися читати, а президент не збирався виконувати. По QR-коду, який лежить перед вами, можете завантажити всі послання", - заявив глава держави.

Як зміниться формат послання:

Зеленський запропонував запрошувати з кожної області військових, медиків, вчителів, студентство, молоді сім'ї, пенсіонерів, громадських діячів, підприємців, науковців, художників, спортсменів, щоб вони звітували про зроблене і презентували плани на майбутнє.



