Посла Грузії викликали до МЗС для розмови через Саакашвілі

Міністерство закордонних справ викликало посла Грузії в Україні для розмови через стан ув'язненого експрезидента Михайла Саакашвілі.
Про це йдеться у заяві на сайті МЗС. Після цього дипломат вирушить на батьківщину.
Грузинському дипломату було відзначено, що таке ставлення до Михайла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання з громадянина України, зазначили в МЗС.
Крім того, українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Михайла Саакашвілі в Україну для лікування та догляду.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС викличе посла Грузії в Україні для розмови через стан Саакашвілі.
Міністр закликав Грузію звільнити Саакашвілі.
3 липня Михайло Саакашвілі, який знаходиться у тбіліській клініці "Вівамед", дистанційно приєднався до засідання суду вперше з лютого цього року. Під час включення він продемонстрував свій фізичний стан.
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