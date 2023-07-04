Посла Грузії викликали до МЗС для розмови через Саакашвілі

14:41 04 липня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ викликало посла Грузії в Україні для розмови через стан ув'язненого експрезидента Михайла Саакашвілі.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС. Після цього дипломат вирушить на батьківщину.

"На виконання доручення президента України 4 липня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому було висловлено рішучий протест у зв'язку з істотним погіршенням стану ув'язненого в Грузії громадянина України Михайла Саакашвілі", - наголошується в заяві.

Грузинському дипломату було відзначено, що таке ставлення до Михайла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання з громадянина України, зазначили в МЗС.

"У зв'язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій для пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", - додали в міністерстві.

Крім того, українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Михайла Саакашвілі в Україну для лікування та догляду.



Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС викличе посла Грузії в Україні для розмови через стан Саакашвілі.

"Грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Михайла Саакашвілі. Завтра вранці (4 липня - ред.) посол Грузії буде в МЗС, з ним буде проведена жорстка розмова, він поїде до Грузії", - йдеться у повідомленні.

Міністр закликав Грузію звільнити Саакашвілі.

"Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Михайла Саакашвілі і повернути його нам, оскільки він є громадянином України", - підсумував він.

3 липня Михайло Саакашвілі, який знаходиться у тбіліській клініці "Вівамед", дистанційно приєднався до засідання суду вперше з лютого цього року. Під час включення він продемонстрував свій фізичний стан.