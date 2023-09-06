Португалія приєднується до підготовки українських пілотів на F-16

16:43 24 серпня Київ, Україна

Португалія висловила готовність приєднатися до спільних зусиль з Україною щодо підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.



Ця заява була зроблена президентом України Володимиром Зеленським у ході офіційних переговорів з головою Португалії Марселом Ребелом де Соузом у столиці України, Києві.

"Португалія бере активну участь у нашій спільній танковій та авіаційній коаліції. Сьогоднішній день підтверджує готовність Португалії підключитися до процесу підготовки українських пілотів та технічного персоналу, що спеціалізуються на використанні винищувачів F-16. У рамках нашого обговорення також порушено перспективи розширення оборонної співпраці, включаючи постачання броньованої медичної техніки та засобів для розмінування", - зазначив Володимир Зеленський.

Також він наголосив на важливості того факту, що Португалія далі приєдналася до зобов'язань, викладених у декларації "Великої сімки", спрямованих на забезпечення безпеки України. Він висловив вдячність за підтримку Португалією Формули миру, а також наголосив на активній співпраці з партнерами в рамках підготовки самітів "Україна - Латинська Америка" та "Україна - Африка".



У своїй промові Зеленський наголосив, що вони покладаються на результативну та системну співпрацю між двома країнами.