Португалія приєднується до підготовки українських пілотів на F-16

Португалія висловила готовність приєднатися до спільних зусиль з Україною щодо підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
Ця заява була зроблена президентом України Володимиром Зеленським у ході офіційних переговорів з головою Португалії Марселом Ребелом де Соузом у столиці України, Києві.
Ця заява була зроблена президентом України Володимиром Зеленським у ході офіційних переговорів з головою Португалії Марселом Ребелом де Соузом у столиці України, Києві.
Також він наголосив на важливості того факту, що Португалія далі приєдналася до зобов'язань, викладених у декларації "Великої сімки", спрямованих на забезпечення безпеки України. Він висловив вдячність за підтримку Португалією Формули миру, а також наголосив на активній співпраці з партнерами в рамках підготовки самітів "Україна - Латинська Америка" та "Україна - Африка".
У своїй промові Зеленський наголосив, що вони покладаються на результативну та системну співпрацю між двома країнами.
У своїй промові Зеленський наголосив, що вони покладаються на результативну та системну співпрацю між двома країнами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі