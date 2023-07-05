Порошенко виніс на розгляд парламенту законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою

16:18 10 лютого Київ, Україна

Співпраця громадян України з представниками країни-агресора в її інтересах має бути кримінальним злочином, також без уваги не можна залишати спроби поширення на території України ворожої російської пропаганди.
 
Про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Зокрема, фракція "ЄС" розробила відповідні законопроєкти і пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисну і добровільну співпрацю громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України і її союзникам.
"Мова не йде про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя змушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях і школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І повинна бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею", - пояснив Порошенко.
Також в "ЄС" підготували законопроєкт про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який повинен перекрити всі лазівки для неї.
"Перші кроки були здійснені нашою командою ще в 2014-2015 роках. Я хотів би підкреслити, що саме мій підпис стоїть під рішенням про застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема, Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих же російських телеканалів, які не є засобами масової інформації та там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кисельова", - нагадав Порошенко.
Третій документ - це постанова Верховної Ради "Про невідкладні заходи щодо припинення практики політично мотивованих переслідувань". За словами Порошенка, постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників революції гідності - зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугар, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софія Федини, Марусі Звіробій та інших.

Порошенко закликав політичні сили, представлені в парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроєктами і постановою.

П'ятий президент підкреслив: альтернативи державницької стратегії не існує: "Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об'єднання всіх політичних сил навколо державних інтересів. Навколо захисту державності України, європейської та євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила".
 
Фото: Порошенко против российской пропаганды 01
Фото: Порошенко против российской пропаганды 02
Фото: Порошенко против российской пропаганды 03
Фото: Порошенко против российской пропаганды 04
Фото: Порошенко против российской пропаганды 05
Фото: Порошенко против российской пропаганды 06
 