Порошенко виніс на розгляд парламенту законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою

Співпраця громадян України з представниками країни-агресора в її інтересах має бути кримінальним злочином, також без уваги не можна залишати спроби поширення на території України ворожої російської пропаганди.
Про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
Зокрема, фракція "ЄС" розробила відповідні законопроєкти і пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисну і добровільну співпрацю громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України і її союзникам.
Зокрема, фракція "ЄС" розробила відповідні законопроєкти і пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисну і добровільну співпрацю громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України і її союзникам.
Також в "ЄС" підготували законопроєкт про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який повинен перекрити всі лазівки для неї.
Третій документ - це постанова Верховної Ради "Про невідкладні заходи щодо припинення практики політично мотивованих переслідувань". За словами Порошенка, постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників революції гідності - зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугар, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софія Федини, Марусі Звіробій та інших.
Порошенко закликав політичні сили, представлені в парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроєктами і постановою.
П'ятий президент підкреслив: альтернативи державницької стратегії не існує: "Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об'єднання всіх політичних сил навколо державних інтересів. Навколо захисту державності України, європейської та євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила".
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