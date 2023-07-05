Порошенко виніс на розгляд парламенту законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою

16:18 10 лютого Київ, Україна

Співпраця громадян України з представниками країни-агресора в її інтересах має бути кримінальним злочином, також без уваги не можна залишати спроби поширення на території України ворожої російської пропаганди.

Про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.



Зокрема, фракція "ЄС" розробила відповідні законопроєкти і пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисну і добровільну співпрацю громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України і її союзникам.

"Мова не йде про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя змушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях і школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І повинна бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею", - пояснив Порошенко.

Також в "ЄС" підготували законопроєкт про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який повинен перекрити всі лазівки для неї.

"Перші кроки були здійснені нашою командою ще в 2014-2015 роках. Я хотів би підкреслити, що саме мій підпис стоїть під рішенням про застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема, Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих же російських телеканалів, які не є засобами масової інформації та там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кисельова", - нагадав Порошенко.

Третій документ - це постанова Верховної Ради "Про невідкладні заходи щодо припинення практики політично мотивованих переслідувань". За словами Порошенка, постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників революції гідності - зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугар, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софія Федини, Марусі Звіробій та інших.



Порошенко закликав політичні сили, представлені в парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроєктами і постановою.



П'ятий президент підкреслив: альтернативи державницької стратегії не існує: "Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об'єднання всіх політичних сил навколо державних інтересів. Навколо захисту державності України, європейської та євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила".