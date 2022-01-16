Порошенко у Брюсселі провів зустріч із депутатами Європарламенту. Фото

13:23 13 січень Київ, Україна

У Брюсселі лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся із депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України у Європарламенті.



Як повідомляє пресслужба «ЄС», п'ятий президент України висловив подяку євродепутатам за постійну та активну підтримку України у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та інтеграції до Європейського Союзу.



У цьому контексті Порошенко привітав схвалення останньої резолюції Європарламенту щодо ситуації на кордонах України та на окупованих Росією територіях України.



«Захід має виступати єдиним міцним та консолідованим фронтом та довести, що умиротворення агресора не буде, а Росія має припинити ескалацію конфлікту, повернутися у русло міжнародного права та відновити територіальну цілісність України, Грузії, Молдови», – наголосив Порошенко.





У ході зустрічі йшлося про збереження та посилення санкційного режиму Заходу проти Росії. Зокрема, Порошенко привітав останні пропозиції демократів у Конгресі США щодо запровадження «пекельних санкцій» проти Путіна, його найближчого оточення, державного боргу, компаній та фінансового сектору.



«Закликаю ЄС розробити аналогічний пакет санкцій проти путінського режиму, щоб помножити для Кремля ціну від санкцій за агресію проти України та загрозу принести війну до європейського дому», – зазначив Порошенко.



Сторони висловили рішучу налаштованість протистояти «Північному потоку-2», запуск якого неприпустимий у світлі нинішніх викликів з боку Кремля.

«Детально обговорено ситуацію щодо зміцнення демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні. Висловлено занепокоєння про небезпеку повернення України до колишньої практики вибіркового правосуддя та політично мотивованого переслідування опозиції, неприйнятної для країни, яка прагне інтеграції з ЄС та НАТО», - йдеться у повідомленні.

Євродепутати відзначили безпосередню відповідальність влади щодо збереження в Україні здорової політичної конкуренції між усіма учасниками політичного процесу без інструменталізації правосуддя та правоохоронних органів для боротьби з політичними опонентами.



Депутати ЄС вкотре нагадали, що Україна має зберігати курс до справжніх реформ, насамперед щодо боротьби з корупцією та протидії шкідливим впливам окремих бізнес-інтересів на політики української влади.