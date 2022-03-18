Порошенко про агресивну політику Кремля

20:37 23 жовтня Київ, Україна

Петро Порошенко побоюється російського шовінізму і вважає, що агресія Росії не має кордонів, а Кремль не здатний існувати без війни.



Про це колишній президент заявив 23 жовтня на Спеціальному Київському безпековому форумі.

"Агресія Росії - не тільки проти України, а проти всього цивілізованого світу. Саме так її потрібно сприймати. Жодна пандемія не послабляє російські загарбницькі апетити. Кремль не вміє жити в мирі зі своїми сусідами. Кремлю обов'язково потрібна війна. Там, де Росія, - чекай біди", - сказав Порошенко.

Він вважає, що нинішня українська влада не гарантує невідворотність європейського курсу розвитку країни.

"Європейська ідентичність України вже ні у кого не викликає сумнівів. В першу чергу, у народу України. Європейський та євроатлантичний курс - образ України як невіддільної частини демократичного світу. Ми почали цей рух. На жаль, не забезпечена його незворотність. І зараз намагаються все перебудувати. Чого тільки варта ініціатива про скорочення чисельності української армії та її фінансування. Я дуже сподіваюся, що ті "слуги", які останній день були на Донбасі, почули, що про це думають бійці на фронті. Вони так і не зрозуміли, що мир з неоімперською Росією неможливий", - підкреслив нардеп.

На його думку, чинна влада завдає шкоди українській державності і незалежності.