Порошенко і Медведчук робили гроші на війні з РФ - Зеленський

Глава України Володимир Зеленський прокоментував "плівки Медведчука" і роль експрезидента Петра Порошенка в них.
Президент переконаний, що рішення експрезидента Петра Порошенка уповноважити кума Путіна Віктора Медведчука вести переговори з Росією свідчить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни, "люди робили гроші".
Про це він заявив в інтерв'ю для програми "VIP з Наталією Мосейчук".
Зеленський сказав, що його впевненість в зароблянні з вугілля Медведчуком і Порошенком базується на інформації, яку він має. Також про причетність кума Путіна до оборудки свідчить і реакція, яку зараз дали правоохоронні органи і те, де знаходиться Медведчук.
За словами президента, факт того, що Порошенко дав Медведчуку повноваження вести переговори якраз і свідчить про те, що ніхто не хотів закінчення війни. У той самий час Зеленський вважає, що Порошенко досі не може усвідомити, що він вже "не є кимось в політиці".
За словами президента, факт того, що Порошенко дав Медведчуку повноваження вести переговори якраз і свідчить про те, що ніхто не хотів закінчення війни. У той самий час Зеленський вважає, що Порошенко досі не може усвідомити, що він вже "не є кимось в політиці".
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