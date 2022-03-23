Порошенко і Медведчук робили гроші на війні з РФ - Зеленський

08:43 25 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський прокоментував "плівки Медведчука" і роль експрезидента Петра Порошенка в них.

Президент переконаний, що рішення експрезидента Петра Порошенка уповноважити кума Путіна Віктора Медведчука вести переговори з Росією свідчить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни, "люди робили гроші".

Про це він заявив в інтерв'ю для програми "VIP з Наталією Мосейчук".

"Я чув кілька фрагментів цих плівок. По ситуації, то мені здається, що ми показали свою реакцію. Для мене не новина те, що сталося. Ми всі про це знали, ми не мали плівок, але багато різної було інформації від СБУ, розвідки. Ми розуміємо, як це відбувалося, ми розуміємо, що з терористами, сепаратистами пан Медведчук торгував, заробляв разом і 5-м президентом або його людьми. Ми прекрасно це розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплене на Донбасі, що вугілля це купувала Україна через Росію. Воно вивозилося", - сказав Зеленський.





За словами президента, факт того, що Порошенко дав Медведчуку повноваження вести переговори якраз і свідчить про те, що ніхто не хотів закінчення війни. У той самий час Зеленський вважає, що Порошенко досі не може усвідомити, що він вже "не є кимось в політиці". Зеленський сказав, що його впевненість в зароблянні з вугілля Медведчуком і Порошенком базується на інформації, яку він має. Також про причетність кума Путіна до оборудки свідчить і реакція, яку зараз дали правоохоронні органи і те, де знаходиться Медведчук.За словами президента, факт того, що Порошенко дав Медведчуку повноваження вести переговори якраз і свідчить про те, що ніхто не хотів закінчення війни. У той самий час Зеленський вважає, що Порошенко досі не може усвідомити, що він вже "не є кимось в політиці".