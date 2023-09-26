Поразка України може спричинити третю світову війну — президент Латвії

15:03 26 вересня Київ, Україна

Надання західними партнерами Україні озброєнь не становить загрози подальшій ескалації з боку росії. Саме поразка України відкриє шлях до світової війни, бо "агресор піде так далеко, як тільки зможе".

Таке переконання висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в ефірі німецького телеканалу Welt.



Він не поділяє побоювання, що постачання зброї Україні може призвести до третьої світової, можливо, ядерної війни.

"У мене інше побоювання: якщо Україна не зможе захистити себе, якщо вона програє, тоді це дійсно відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе", - сказав Рінкевичс.

За його словами, якщо росія побачить, що Захід не згуртований і недостатньо підтримує Україну, тоді потрібно "починати боятися насправді" того, що будуть подальші провокації росії як проти членів НАТО, так і проти країн, які не є членами Альянсу.

"Найкраща допомога проти ескалації та загрози третьої світової війни - усіма силами допомагати Україні. ...Ми повинні надати Україні все, що вона просить. Ми маємо зробити все, що необхідно, щоб посилити Україну, її витривалість", - наголосив президент Латвії.

Враховуючи дискусію в Німеччині про передачу крилатих ракет Taurus, він висловив упевненість, що федеральний уряд ухвалить правильне рішення.



Коментуючи загальні побоювання, що ЗСУ могли б застосувати західну зброю щодо об'єктів на території росії, Рінкевичс зазначив, що вважає цілком легітимним, щоб Україна мала право цілити по військових об'єктах на території росії.



Він зазначив, що довготривалий мир можливий лише за умови перемоги України: "Якщо хтось думає, що росія буде знову мирною, то недостатньо дивиться російську пропаганду".



За словами Рінкевичса, якщо світ не допоможе Україні впоратися з цим викликом і перемогти росію, це означає, що люди житимуть у стані нестабільності не лише у країнах Балтії, а й у всій Європі та навіть у світі.