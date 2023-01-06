Спроби інтегрувати окуповані частини Донбасу дорого обійдуться росії - британська розвідка

10:18 06 січня Київ, Україна

Спроби інтегрувати "ЛНР" та "ДНР" до складу росії супроводжуватимуться великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для російської сторони.



Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.



Як зазначається у повідомленні, 31 грудня 2022 р. збройні формування "ЛНР" і "ДНР" були "офіційно" включені до складу збройних сил росії, а президент путін під час візиту до Ростова-на-Дону вручив цим формуванням бойові прапори.

"Росія стверджує, що "ЛНР" та "ДНР" є невіддільними частинами російської федерації після "референдумів" про приєднання у вересні 2022 року. Проте з 2014 року вона непомітно контролює обидві, створивши 1-й армійський корпус "ДНР" та 2-й армійський корпус "ЛНР" та підтримуючи їх російськими військовими", - наголошують у міністерстві.

Британська розвідка вважає, що статус та ідентичність "ДНР" та "ЛНР", ймовірно, залишаються предметом розбіжностей і можуть викликати конфлікти в російській системі.