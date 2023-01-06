Спроби інтегрувати окуповані частини Донбасу дорого обійдуться росії - британська розвідка

Спроби інтегрувати "ЛНР" та "ДНР" до складу росії супроводжуватимуться великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для російської сторони.
Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.
Як зазначається у повідомленні, 31 грудня 2022 р. збройні формування "ЛНР" і "ДНР" були "офіційно" включені до складу збройних сил росії, а президент путін під час візиту до Ростова-на-Дону вручив цим формуванням бойові прапори.
Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.
Як зазначається у повідомленні, 31 грудня 2022 р. збройні формування "ЛНР" і "ДНР" були "офіційно" включені до складу збройних сил росії, а президент путін під час візиту до Ростова-на-Дону вручив цим формуванням бойові прапори.
Британська розвідка вважає, що статус та ідентичність "ДНР" та "ЛНР", ймовірно, залишаються предметом розбіжностей і можуть викликати конфлікти в російській системі.
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