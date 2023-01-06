Спроби інтегрувати окуповані частини Донбасу дорого обійдуться росії - британська розвідка

10:18 06 січня Київ, Україна

Спроби інтегрувати "ЛНР" та "ДНР" до складу росії супроводжуватимуться великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для російської сторони.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у повідомленні, 31 грудня 2022 р. збройні формування "ЛНР" і "ДНР" були "офіційно" включені до складу збройних сил росії, а президент путін під час візиту до Ростова-на-Дону вручив цим формуванням бойові прапори.
"Росія стверджує, що "ЛНР" та "ДНР" є невіддільними частинами російської федерації після "референдумів" про приєднання у вересні 2022 року. Проте з 2014 року вона непомітно контролює обидві, створивши 1-й армійський корпус "ДНР" та 2-й армійський корпус "ЛНР" та підтримуючи їх російськими військовими", - наголошують у міністерстві.
Британська розвідка вважає, що статус та ідентичність "ДНР" та "ЛНР", ймовірно, залишаються предметом розбіжностей і можуть викликати конфлікти в російській системі.
"Ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території були значною втратою російських фінансів. Тепер, коли кремль відкрито зобов'язався їх підтримувати, вони, ймовірно, стануть великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для росії, які продовжаться далеко після поточної фази конфлікту", - наголошується в повідомленні.