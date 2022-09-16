Помічник путіна, Кадиров та російські неонацисти: США розширили список санкцій

07:34 16 вересня Київ, Україна

Міністерство фінансів США розширило список санкцій росіян, причетних до повномасштабного вторгнення в Україну.



Про це повідомили на сайті відомства.

Серед осіб, які опинилися в переліку, голова Чечні Рамзан Кадиров та його родичі, у тому числі троє дружин. Дружинами глави Чечні названі Медні Кадирова, Фатіма Хазуєва та Амінат Ахмадова. У списку санкцій і його повнолітні дочки: Айшат Кадирова, яка займає посаду заступника міністра культури республіки і володіє будинком Firdaws, Хадіжат Кадирова, яка очолює грозненський департамент дошкільної освіти, і Табарік Кадирова.



Також до списку санкцій внесли двоюрідного брата Кадирова Турпала-Алі Ібрагімова. Його називають учасником позасудових страт у республіці.



Сам Кадиров вперше потрапив під санкції у грудні 2017 року, коли його внесли до списку Магнітського.



Крім Кадирова та його сім'ї, до списку санкцій потрапили понад 40 фізичних та 30 юридичних осіб з росії. Зокрема, це російська уповноважена президента з прав дитини Марія Львова-Бєлова, голова платіжної системи "Мир" Володимир Комлєв, керівник Національного розрахункового депозитарію Віктор Жидков, гендиректор Агентства зі страхування вкладів Андрій Мельников, помічник президента росії Максим Орєшкін, представники окупаційних адміністрацій Володимир Рогов та Євген Балицький.



Серед організацій, що внесли до списку, неонацистське воєнізоване угруповання “Русич”. Під санкції потрапили і його керівники Олексій Мільчаков та Ян Петровський.

Також до списку додали чимало так званих "суддів" з окупованого Криму: у списку "голова Київського районного суду Сімферополя" Андрій Долгополов та двоє його колег, Михайло Білоусов та Віктор Можелянський, а також "суддя Джанкойського районного суду" Марія Єрмакова.



Серед підсанкційних осіб також російський силовик Дмитро Сергійович Грамашов. Він офіцер ФСБ і брав участь у переслідуванні кримських татар, журналістів та інших незгодних із окупацією.



Крім того, США ввели заборону на надання росії обладнання та технологій для "квантових обчислень" і включили до списку санкцій російські структури, пов'язані з розробками в цій галузі.