Допомога Україні: перший танк Leopard 2 від Канади прибув до Польщі

13:59 06 лютого Київ, Україна

Перший бойовий танк Leopard 2, який Канада передасть Україні, сьогодні, 6 лютого, прибув до Польщі, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.
"Перший бойовий танк Leopard 2, який ми подарували Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками найближчим часом ми навчатимемо Збройні сили України використовувати цю техніку. Канада продовжуватиме стояти з Україною", — написала вона у Twitter.
Літак з першим танком Leopard 2 німецького виробництва вирушив із Канади до України 4 лютого. У Міністерстві оборони України тоді додали, що Канада зобов'язалася поставити Україні 4 основні бойові танки Leopard 2 із запасів своїх Збройних сил.
 
Leopard 2 – основний бойовий танк, який створило німецьке підприємство Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми – основного бойового танка Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалося у 1979 році. Взято на озброєння Збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.