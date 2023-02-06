Допомога Україні: перший танк Leopard 2 від Канади прибув до Польщі

13:59 06 лютого Київ, Україна

Перший бойовий танк Leopard 2, який Канада передасть Україні, сьогодні, 6 лютого, прибув до Польщі, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Перший бойовий танк Leopard 2 , який ми подарували Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками найближчим часом ми навчатимемо Збройні сили України використовувати цю техніку. Канада продовжуватиме стояти з Україною", — написала вона у Twitter.

Перший канадський леопард 2 основний бойовий tank, що ми будемо подивитися на Ukraine. Завжди наші друзі, ми хотіли б тренувати приховані Forces of Ukraine у використанні цього обладнання.



Canada will continue to #StandWithUkraine . 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023

Літак з першим танком Leopard 2 німецького виробництва вирушив із Канади до України 4 лютого. У Міністерстві оборони України тоді додали, що Канада зобов'язалася поставити Україні 4 основні бойові танки Leopard 2 із запасів своїх Збройних сил.

Leopard 2 – основний бойовий танк, який створило німецьке підприємство Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми – основного бойового танка Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалося у 1979 році. Взято на озброєння Збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.