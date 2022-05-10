Допомогу Україні буде збільшено

Демократи у Конгресі США готові збільшити пакет допомоги Україні майже на $7 млрд – на додаток до $33 млрд, які попросив президент США Джо Байден.
Пропозиція демократів передбачає додаткові $3,4 млрд на військову допомогу та стільки ж – на гуманітарну.
Український пакет не прив'язуватимуть до "ковідного", проти чого виступали республіканці, що знімає перешкоду для швидкого голосування.
Воно може відбутися вже у вівторок.
28 квітня Джо Байден попросив Конгрес ухвалити закон, який дозволить виділити Києву понад $20 млрд військової допомоги, а також $8,5 млрд економічної та $3 млрд гуманітарної допомоги. Аналогічний закон діяв за часів Другої світової війни, коли США допомагали європейським союзникам, зокрема, Радянському Союзу.
Пропозиція демократів передбачає додаткові $3,4 млрд на військову допомогу та стільки ж – на гуманітарну.
Український пакет не прив'язуватимуть до "ковідного", проти чого виступали республіканці, що знімає перешкоду для швидкого голосування.
Воно може відбутися вже у вівторок.
28 квітня Джо Байден попросив Конгрес ухвалити закон, який дозволить виділити Києву понад $20 млрд військової допомоги, а також $8,5 млрд економічної та $3 млрд гуманітарної допомоги. Аналогічний закон діяв за часів Другої світової війни, коли США допомагали європейським союзникам, зокрема, Радянському Союзу.
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