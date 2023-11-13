Допомога від Великобританії для ЗСУ: 25 тисяч комплектів зимового одягу та інше спорядження

Напередодні зими Великобританія надала необхідні матеріали та спорядження Збройним силам України.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter (X).
Наданий пакет містить більше 82 тисяч шоломів, 25 тисяч комплектів зимового одягу, 10 тисяч комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter (X).
Наданий пакет містить більше 82 тисяч шоломів, 25 тисяч комплектів зимового одягу, 10 тисяч комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.
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